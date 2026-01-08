Har du forskarkompetens inom funktionshindersomsorg?
Socialstyrelsen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Socialstyrelsen i Stockholm
, Örebro
, Jönköping
, Härnösand
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker en utredare som ska arbeta med utredning och projektledning inom socialtjänst, inriktning funktionshinderområdet.
Tjänsten är placerad inom Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten, som svarar för myndighetens arbete med rekommendationer, vägledning och information inom vård och omsorg. Vår uppgift är också att utveckla arbetsformer och effektiva strategier för att föra ut kunskapsstöden.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Uppdraget är i huvudsak att ta fram kunskapsstöd för socialtjänsten utifrån bästa tillgängliga kunskap och reglering inom vård och omsorg. Denna tjänst är särskilt inriktad på att bidra med förmåga att arbeta med och sammanställa vetenskapliga underlag inom främst funktionshindersområdet, stöd till människor i vardagen enligt Socialtjänstlagen och LSS. Arbetet kan också omfatta att sammanställa underlag om beprövad erfarenhet med hjälp av konsensusmetoder. Framtagandet av kunskap sker i projektform i samarbete med andra funktioner och professioner inom myndigheten och i samarbete med externa aktörer.
Vi söker dig som vill
• arbeta som utredare med inriktning mot främst funktionshinderområdet
• utveckla och förvalta framtagna kunskapsstöd
• arbeta särskilt med att utveckla myndighetens metodutveckling i arbetet med kunskapsstöd
• arbeta som projektledare
• arbeta som projektmedarbetare där specifik kompetens krävs
• bidra till god samverkan internt och externt
• bidra till god omvärldsbevakning.
Om dig
För att lyckas i uppdraget behöver du vara utvecklingsinriktad, lyhörd och prestigelös med en god kommunikativ förmåga och uppskatta att arbeta i stora organisationer. Vi ser också att du är initiativtagande, självgående och bra på att samarbeta och skapa goda relationer internt och externt.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• högskoleutbildning med relevans för ämnesområdet
• disputerat inom funktionshinderområdet, metoder i socialt arbete eller likvärdigt
• erfarenhet av projektledning alternativt som utvecklingsledare eller liknande
• dokumenterad utredarkompetens
• erfarenhet av att driva utvecklingsfrågor
• god sakkunskap inom funktionshinderområdet
• erfarenhet av arbete inom myndighet i offentlig sektor, gärna även regionalt/nationellt
• goda kunskaper avseende välfärdens organisering och övergripande processer samt hur de påverkar varandra.
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har
• förmåga att uttrycka dig mycket väl på engelska i tal och skrift.
Bra att veta
Denna rekrytering avser en tillsvidareanställning på heltid. Man utgår ifrån kontoret i Stockholm men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Våren 2027 flyttar myndigheten till nyrenoverade lokaler i Solna strand. Din tjänstetitel blir Utredare och placeringen är på Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten, Enheten för kunskap om funktionshinder.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, därför bifogar du endast ditt cv.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Magnus Wallinder på magnus.wallinder@socialstyrelsen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Marie Hansson på marie.hansson@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för SACO är Isabelle Ålander Isabelle.Alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 9 januari 2026. Ersättning
Individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), http://www.socialstyrelsen.se Jobbnummer
9674594