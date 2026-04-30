Har du erfarenhet av elektroniktillverkning?
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Du får lysande framtidsutsikter på ett företag som nu dubblerar sin produktion. Du får frihet under ansvar och möjlighet att vara med och påverka din arbetsplats. Du får inflytande att påverka företagets kvalitetsprocesser, stoppa flödet vid kvalitetsbrister och är med och utreder reklamationsärenden m.m. Dina arbetsuppgifter
I rollen som provningstekniker arbetar du med testning och kvalitetssäkring av elektronikprodukter. Du ansvarar för kontroll och provning av tillverkningskomponenter, rapporterar eventuella avvikelser och utför felsökning samt reparation av produkter som inte blivit godkända. Arbetet sker i ett engagerat team som erbjuder en gedigen upplärning och goda möjligheter till utveckling inom teknikområdet.
Vi söker dig som
Är du prestigelös, kvalitetsorienterad och gillar att ha koll på detaljer? Då är du kanske rätt typ för den här tjänsten. Vi söker en strukturerad, logisk och faktabaserad person med erfarenhet av elektronik.
Du gillar rutiner och vet varför det är viktigt att ESD-rutinerna följs. Du har jobbat med produktkontroller och felsökning tidigare eller känner att du är mycket intresserad och passar in på personlighetstypen vi söker.
Det är viktigt att du är van att arbeta med moderna datorer och automation. Det krävs också att du kan kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift, samt vara beredd att arbeta skift.
Stämmer du in på det här öppnar dig möjligheten att komma in tidigt i en jättestor satsning där såväl maskinpark som personalstyrka dubbleras. Det innebär anställningstrygghet och goda interna utvecklingsmöjligheter. Detta är ett jobb värt att flytta för. Hör av dig till nedanstående rekryterare, så berättar vi mer!
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons avser en hyrrekrytering, vilket innebär att IndustriSupport anställer den mest lämpande kandidaten och hyr ut denne till kundföretag under en viss period. Om samarbetet fungerar väl och båda parter är nöjda, erbjuds kandidaten en anställning hos kundföretaget. Denna anställningsform ger båda parter möjlighet att testa samarbetet innan de binder sig till en längre anställning.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
671 34 ARVIKA Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66
