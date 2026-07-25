Hantverkstekniker Waterproof Diving International AB
Platsa AB / Maskinoperatörsjobb (textil/skinn) / Partille Visa alla maskinoperatörsjobb (textil/skinn) i Partille
2026-07-25
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Har du erfarenhet av hantverk och trivs i en praktisk och varierad roll där kvalitet står i fokus? Waterproof Diving International växer och söker nu en hantverkstekniker till vårt serviceteam där du arbetar med reparation och underhåll av våra högkvalitativa våt- och torrdräkter. Hos oss blir du en del av ett internationellt bolag med familjär atmosfär, där du får arbeta med marknadsledande produkter. Har du intresse för dykning är det förstås ett extra plus!
Om tjänsten I rollen som hantverkstekniker blir du en del av vårt serviceteam med fokus på reparation och underhåll av våra våt- och torrdräkter – ett arbete som är avgörande för att säkerställa hög kvalitet och maximera dräkternas livslängd. Våra dräkter är tillverkade i olika slitstarka textilmaterial, och dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta lagning av sömmar och dragkedjor samt byte eller omarbetning av manschetter och boots. Arbetet kräver både sömnad och användning av olika limningsmetoder, där metodvalet anpassas efter varje specifik reparation. Genom ditt arbete säkerställer du att våra kunder världen över kan fortsätta använda sina produkter med samma höga kvalitet och funktion under lång tid.
Sammanfattningsvis innebär tjänsten:
Reparation av våt- och torrdräkter genom sömnad och limning
Orderplock
Kvalitetssäkring av in- och utleveranser
Administration av utfört arbete och leveranser i affärssystem
Vad erbjuder vi dig? Hos oss blir du en del av ett familjärt och kreativt gäng i ett internationellt bolag där många av oss har stor passion för dykning. Vi erbjuder ett självständigt och varierat arbete där vi tillsammans ser till att nå gemensamma mål. För att ge dig bästa möjliga förutsättningar får du en gedigen introduktion där vi lär dig de sy- och limningstekniker som används i arbetet. Du blir en viktig del av ett engagerat team där vi hjälps åt och ständigt utvecklar våra arbetssätt.
Vem söker vi? Vi söker dig som är praktiskt lagd och trivs med ett kreativt hantverk där noggrannhet och kvalitet är avgörande. Vi ser gärna att du har erfarenhet från exempelvis sömnad, skomakeri, sadelmakeri, segelmakeri, möbeltapetsering eller annat praktiskt hantverksyrke där du arbetat med kraftiga material. Har du dessutom erfarenhet av olika limningsmetoder är det meriterande.
Som person är du noggrann, strukturerad och lägger stor vikt vid att alltid göra ditt yttersta för att uppnå bästa möjliga resultat. Du har lätt för att se vad som behöver göras och hur det ska prioriteras. För att trivas hos oss är du en lagspelare som stöttar upp och finns där för dina kollegor, samtidigt som du är mottaglig för hjälp och feedback. Vi tror också att du är med och bidrar till en positiv och lättsam stämning där vi tillsammans når nya höjder!
Waterproof Diving International AB Waterproof Diving International grundades för snart 40 år sedan av bröderna Björn och Göran Ehlmé. Med ett starkt fokus på kvalitet, innovation och funktion utvecklar och tillverkar vi dykutrustning som används av professionella dykare och entusiaster världen över.
På vårt huvudkontor i Sävedalen arbetar 24 engagerade medarbetare inom produktutveckling, produktion och service. Sedan 2022 ingår Waterproof i den börsnoterade Lagercrantz-koncernen.Publiceringsdatum2026-07-25Kvalifikationer
Erfarenhet av praktiskt hantverksarbete, exempelvis inom sömnad, skomakeri, sadelmakeri eller liknande
God datorvana och erfarenhet av Office-paketet
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av lagerarbete samt in- och utleveranser
Kunskaper i tyska
Varmt välkommen med din ansökan! Vi jobbar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Sista ansökningsdatum: 2026-08-30
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänst: Heltid, måndag-fredag 07:30-16:30
Ort: Sävedalen, Partille
Platsa ansvarar för rekryteringen av denna tjänst. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Evelina Löfberg evelina.lofberg@platsa.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8125109-2116456". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Platsa AB
(org.nr 556952-8846), https://platsa.teamtailor.com
Partille Herrgård (visa karta
)
433 33 PARTILLE Arbetsplats
Platsa Jobbnummer
10011495