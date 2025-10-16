Hantverkspedagog med uppdrag att gestalta forntiden
2025-10-16
Vill du jobba på en arbetsplats där ditt engagemang och vilja att göra ett bra jobb tas till vara? Där du får möjlighet att utveckla ditt brinnande intresse för att berätta och konkret gestalta kulturarv och förhistorien för stora och små? Då ska du söka tjänsten som hantverkspedagog på Ekehagens Forntidsby!
Vilka är vi?
Ekehagen är ett arkeologiskt friluftsmuseum med boplatsmiljöer från Nordens förhistoria.
Byn består av långhus och hyddor, återskapade för att gestalta livet under sten-, brons- och järnålder på ett konkret och levande vis. Vi arbetar med alla sinnens pedagogik och idén om att man förstår bäst genom att uppleva och få göra egna erfarenheter. Kvalité, arkeologisk kunskap, praktisk pedagogik och ett gott bemötande är centrala ledord för verksamheten.
På Ekehagen är den turistande barnfamiljen och skolan särskilt viktiga målgrupper, även om vi självfallet även vänder oss till fler åldrar och besöksgrupper. Anläggningen besöks årligen av mellan 25-30 000 besökare, varav 12-13 000 är skolelever.
Tillsammans med Falbygdens museum bildar Ekehagen avdelningen Kulturarv Falbygden, som är en del av Kultur- och Fritidsförvaltningen i Falköpings kommun.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som hantverkspedagog blir du en del av ett basteam på cirka 5 medarbetare som varje dag arbetar för att göra en av Falbygdens finaste anläggningar ännu bättre.
Ditt främsta uppdrag är att med hantverk och pedagogik göra förhistorien spännande och levande för alla som besöker Ekehagen. Tillsammans med kollegor utvecklar, planerar och genomför du pedagogisk verksamhet för sommarens besökare, bokade grupper och skolklasser. Under säsong består arbetet till stora delar av att genomföra planerad pedagogik, där du tar en ledande roll i relation till övrig säsongsanställd personal. Besökarens upplevelse och trivsel står alltid i fokus.
Andra delar av året fungerar du som en viktig lagspelare i arbetet med utveckling och gestaltning av forntidsbyns förhistoriska boplatser och miljöer. Ditt huvudsakliga ansvarsområde blir att med detaljer, rekvisita och hantverk skapa en trovärdig men ändå praktiskt fungerade förhistorisk miljö som inspirerar till aktivitet och lärande. Det kan exempelvis handla om hur en ny stenåldershydda kan se ut, vad vi bäst odlar i kålgården vid järnådershuset eller vilken rekvisita som skulle göra bronsålderns långhus mer levande. Här kommer dina hantverkskunskaper, din kreativitet och förmåga att konkretisera teori och idé väl till pass.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av att genomföra men också planera och organisera pedagogisk verksamhet, vid ett friluftsmuseum eller i liknande lärande utomhusmiljö. Du är van att arbeta med alla målgrupper men har särskild erfarenhet av barn och ungdomar.
Du tycker om att möta människor i alla åldrar och drivs av en vilja att dela med dig av dina kunskaper, inspirera och väcka intresse. Du är bra på att kommunicera och kan anpassa din pedagogik efter besökarens behov och kunskapsnivå. Goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett måste.
Som hantverkspedagog är du generellt en praktisk person. Du har dokumenterade kunskaper i traditionellt hantverk, slöjd, och/eller gamla tekniker, gärna även tillsammans med grupper och besökare. Kanske har du erfarenhet av exempelvis smide, textila tekniker, forntida matlagning eller liknande. Vi ser gärna att du behärskar grundläggande odling, har intresse för natur och viss vana vid djur. Du ska ha akademiska poäng i arkeologi och drivas av ett intresse att lära dig mer. Vana vid kassa och receptionsarbete är meriterande men inget krav.
Ekehagen är en liten arbetsplats. Du kan därför arbeta självständigt och ansvarsfullt med egna uppdrag men är i grunden en prestigelös lagspelare som gärna rycker in där det behövs. Att bidra till ett gott arbetsklimat, samarbeta och tillsammans hitta lösningar är självklarheter för dig.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Upplysningar
Urval till intervju kommer att ske löpande.
Du arbetar efter schema, vanligen vardagar men under säsong också på kvällar och helger enligt schema.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
