Hantverksbagare till Tegnérs Bageri Tullinge
Tegnérs Bageri Tullinge AB / Bagarjobb / Botkyrka Visa alla bagarjobb i Botkyrka
2026-02-07
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tegnérs Bageri Tullinge AB i Botkyrka
Tegnérs Bageri är ett hantverksbageri med caféverksamhet, etablerat 2019. Under våren 2026 bygger vi ut och renoverar den befintliga produktionsytan i Tullinge. Produktionsytan byggs om invändigt och utökas, vilket ger bättre arbetsflöden och mer utrymme. I samband med detta flyttar vi tillbaka produktionen från Ekerö till Tullinge.
Ambitionen är att lyfta bageridelen till nästa nivå. Vi arbetar målmedvetet med kvalitet och hantverk, vilket nyligen uppmärksammades genom en fjärdeplats i Thatsups stora semmeltest i Stockholm. Nu söker vi en erfaren och engagerad bagare som vill vara med och stärka produktionsteamet i denna satsning.
Hos oss arbetar vi brett inom bageriet med fikabröd, kavlade degar, matbröd och surdeg. Vi söker dig som är trygg i ditt yrke och som vill arbeta långsiktigt i en verksamhet med tydlig struktur och höga kvalitetskrav.Publiceringsdatum2026-02-07Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Degberedning, jäsning och avbakning av fikabröd och matbröd
* Arbete med kavlade degar i hantverksbageri
* Produktion av matbröd och surdegsbröd
* Förberedelse av degar och komponenter enligt produktionsplanering
* Kvalitetssäkring av produkter före leverans till butik
* Ordning, hygien och struktur i produktionen
Arbetet sker i produktionsmiljö med tidiga morgnar.
Helgarbete förekommer varannan eller var tredje helg enligt schema.KvalifikationerKvalifikationer
* Dokumenterad erfarenhet av arbete som bagare
* God produktkunskap inom fikabröd och matbröd
* Erfarenhet av matbröd och surdegsproduktion
* God förståelse för hygien, råvaruhantering och produktionsflöden
* Svenska eller engelska i tal och förståelse
Meriterande:
* Formell utbildning inom bageri
* Erfarenhet från hantverksbageri och arbete med kavlade degarDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du är trygg i ditt hantverk, kan arbeta självständigt och trivs med att arbeta i team. Yrkesstolthet och ett långsiktigt förhållningssätt är viktigt för oss.
Anställningsvillkor
Vi erbjuder en långsiktig anställning i ett etablerat hantverksbageri med tydliga ambitioner. Du får vara med när produktionen byggs ut och samlas i Tullinge, i en arbetsmiljö med struktur och tydliga roller.
Vi arbetar enligt kollektivavtal med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs), vilket ger trygga och tydliga anställningsvillkor.
Tillträde: Våren 2026, enligt överenskommelse
Arbetsplats: Tegnérs Bageri, Tullinge Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansök via länken". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tegnérs Bageri Tullinge AB
(org.nr 556767-9187)
Nyängsvägen 3 (visa karta
)
146 30 TULLINGE Arbetsplats
Tegnérs Bageri Jobbnummer
9729392