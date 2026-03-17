Hantverksbagare till Brogyllen (heltid)
Smulan af Brogyllen AB / Bagarjobb / Mölndal
2026-03-17
Brogyllen är ett klassiskt bageri grundat 1962 och ett genuint familjeföretag med stark passion för hantverk och kvalitet. Vi arbetar med rena råvaror och bakar allt från grunden i vårt stenugnsbageri i Mölndal, där vårt bröd produceras med surdeg och stor omsorg.
Nu söker vi en erfaren hantverksbagare som vill bli en del av vårt team och bidra till att leverera bröd av högsta kvalitet varje dag.Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Baka bröd med fokus på surdeg
Degberedning, jäsning och avbakning
Formning och uppslagning av bröd och bullar
Säkerställa kvalitet och hantverksmässigt utförande i alla moment
Bidra till utveckling av sortiment och arbetssättKvalifikationer
Erfarenhet som bagare, gärna inom hantverksbageri
Kunskap om surdegsbakning
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
God fysik och förmåga att arbeta i ett högt tempoDina personliga egenskaper
Positiv och engagerad
Prestigelös och samarbetsvillig
Strukturerad och lösningsorienteradOm tjänsten
Heltid
Start enligt överenskommelse
Arbete kan innebära tidiga morgnar
Välkommen med din ansökan och bli en del av Brogyllen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: konditori@brogyllen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smulan af Brogyllen AB
(org.nr 556472-4820), http://www.brogyllen.se
Häradsgatan 24 (visa karta
)
431 42 HÄRADSGATAN 24 Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Brogyllen AB Jobbnummer
9801185