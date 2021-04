Hantverkare till eftermarknad och ROT-arbete - Lm Design To Live In AB - Snickarjobb i Ekerö

Lm Design To Live In AB / Snickarjobb / Ekerö2021-04-03LM Design to Live in AB är ett väl etablerat företag med lång erfarenhet från fastighetsutvecklingsbranschen. Företaget har sin grund i ett familjeföretag som startade 1990 med huvudsäte på Ekerö, Stockholm och sysslar med nyproduktion av egen designade en- och flerfamiljsbostäder. Företaget bjuder allt ifrån traditionellt utformade bostäder till mer nyskapande innovativt designade bostäder med närhet till sjö, natur och fjällvärlden. Nyproduktionen avser projekt både i egen regi och på entreprenad.Vi söker nu en hantverkare med erfarenhet från ROT-arbete för att arbeta med eftermarknad samt renovering och- tillbyggnad till våra kunder.Personliga egenskaper vi värdesätter är att du har en egen drivkraft, tycker om att arbeta i ett högt tempo med fasta tidsramar, är serviceinriktad och tycker om kundkontakt. Noggrannhet i arbetet är viktigt och att du är mån om att jobbet blir klart inom de tidsramar som ges. LM Design to Live in är ett växande företag och vi ser gärna att du vill utvecklas tillsammans med oss och företaget.För att trivas hos oss är det viktigt att du är en person som gillar att hålla igång, ha mycket att göra och kan du arbeta självständigt med att planera, organisera och färdigställa arbetet. Du bör vara intresserad av att arbeta både ensam och i grupp.Vi förutsätter att du har relevant utbildning och erfarenhet från tidigare liknande arbete.#jobbjustnu2021-04-03Sista dag att ansöka är 2021-05-03LM Design To Live In ABMälarö Torg 14D17830 EKERÖ5671347