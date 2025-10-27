Hantverkare till Älvdalens skjutfält
2025-10-27
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
, Falun
, Hällefors
, Gävle
, Skinnskatteberg
Är du en person som gillar att jobba med service i alla dess former?
Vill du vara en del av Försvarsmaktens utveckling i Älvdalen där du får möjlighet att stödja vår verksamhet med dina kunskaper och erfarenheter?
Förekommande arbetsuppgifter
Befattningen innebär att lösa tilldelade uppgifter inom fältet och dess utbildningsanordningar som faller under detaljen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är hantering, tillverkning samt reparation av alla förekommande målytor samt att säkerställa att erforderlig materiel finns tillgänglig för gästande förband. Dessutom ingår även tillsyn och visitation samt skötsel av mark och anläggningar i arbetsuppgifterna. Vidare förekommer vård och skötsel av fordonsparken samt upprätthållande av säkerheten vid skjutning och mycket mer.Publiceringsdatum2025-10-27Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdiga
• Körkort klass BDina personliga egenskaper
För den här befattningen ska du vara social, serviceinriktad och ha god samarbets- och kommunikationsförmåga både internt och externt. Det krävs att du har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt att du är strukturerad med en god förmåga att se ett helhetsperspektiv. En god administrativ förmåga är också en förutsättning för denna befattning.
Stor vikt kommer läggas vid personliglämplighet.
Meriterande
• Utbildning inom fordon, bygg eller teknik
• Dokumenterad utbildning på arbetsmaskiner (hjullastare, grävlastare, terränghjuling, truck, motorsåg, röjsåg mm)
• Körkort klass BE, C och CE
• Grundläggande militär utbildning (GMU eller värnplikt) med godkänt resultat
Flera av de kompetenser som krävs för att utföra arbetet finns ej angivna i annonsen, utbildning kommer ske under arbetstid de första åren.Övrig information
• Civil tillsvidareanställning (100 %), 6 månaders provanställning tillämpas
• Tillträde enligt överenskommelse
• Befattningen är placerad i Trängslet (Älvdalens övnings- och skjutfält)
• Tjänsteresor och oregelbunden arbetstidsförläggning kan förekomma
• Fysisk träning genomförs under arbetstid mot utsatta mål och krav
Skövde garnison och Garnisonsenheten
Skövde Garnison är en av Sveriges största militära garnisoner. Garnisonen består av ett flertal förband ur Försvarsmakten, alla med den huvudsakliga uppgiften att utbilda och utveckla krigsförband. Bredden av utbildningsverksamheten omfattar anfallsförband med stridsvagnar och stridsfordon, via understödjande förband som exempelvis artilleri-, lednings-, sjukvårds- och övriga logistikförband, till militära skolor med yrkesofficersutbildningar på olika nivåer samt staber för flera ledningsnivåer inom främst armén.
Inom Skövde garnison verkar Garnisonsenheten. Enheten ansvarar för att stödja med kompetenser och tjänster inom flera verksamhetsområden. De mer omfattande områdena består av, sjukvård inom ramen för företagshälsovård för anställd personal och daglig sjukvård för värnpliktiga, bevakningstjänst och säkerhetsskyddade transporter, drift av övnings- och skjutfält från Herrljunga i söder till Älvdalen i norr. Enheten lämnar även stöd inom Idrott och friskvård där bl.a. ansvaret för fasta träningsanläggningar finns, olika arbetsmiljöfunktioner som miljö, brandskydd och elsäkerhet samt stöd till värnpliktiga genom värnpliktskonsulenter.
Vidare ansvarar enheten för en stor del av garnisonens gemensamma utbildningsanordningar och jobbar aktivt för att utveckla dessa till att vara en tillgänglig resurs utifrån aktuella behov.
Garnisonsenheten är organiserad och dimensionerad att verka i alla konfliktsskalorna vilket medför att alla anställda omfattas av tjänsteplikt och är därmed förpliktade att fortsätta tjänstgöra vid höjd beredskap.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om befattningen kontakta skjutfältschef Martin Hedin (martin.hedin@mil.se
) vxl 010-826 50 00.
Fackliga representanter
Crister Florin SEKO och Britt Dahlman Försvarsförbundet nås via växeln på 010-826 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-12
Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev (i pdf-format) där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9576482