Hantverkare, tapetsera, spackla, måla
2025-08-26
Vi söker dig som jobbar effektivt, snabbt och presterar goda resultat med precision.
Gärna OM MÖJLIGT även kan göra andra uppgifter som tex rör avlopp vatten snickerier el.
Om du gillar att ta hand om gäster och kunder så är det ett extra plus.
Vi håller på väldigt mycket med återbruk och recycling.
Renoverar upp gamla fastigheter och inreder med vårt stora lager av begagnat.
Tex byter vi ut äldre slitna kök mot begagnade fina kök.
Skicka gärna in ansökan med CV och löneanspråk
Välkommen med din ansökan
Med vänlig hälsning www.rentalhome.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: application@billebro.se
