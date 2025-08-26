Hantverkare, tapetsera, spackla, måla

Logistik & Distribution i Norden AB / Tapetserarjobb / Ånge
2025-08-26


Vi söker dig som jobbar effektivt, snabbt och presterar goda resultat med precision.

Gärna OM MÖJLIGT även kan göra andra uppgifter som tex rör avlopp vatten snickerier el.

Om du gillar att ta hand om gäster och kunder så är det ett extra plus.
Vi håller på väldigt mycket med återbruk och recycling.
Renoverar upp gamla fastigheter och inreder med vårt stora lager av begagnat.
Tex byter vi ut äldre slitna kök mot begagnade fina kök.

Skicka gärna in ansökan med CV och löneanspråk

Välkommen med din ansökan

Med vänlig hälsning

www.rentalhome.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: application@billebro.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592), http://www.uthyres.eu
Villagatan 5 (visa karta)
841 98  LJUNGAVERK

Arbetsplats
Ljungaverk

Jobbnummer
9475321

