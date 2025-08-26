Hantverkare, snickare, Rentalhome.se
Vi söker dig som är extra snabb och effektiv som samtidigt levererar med precision och utmärkta resultat. Du får gärna vara en allsidig hantverkare med många olika kunskaper och erfarenheter.
Vi äger 20 fastigheter som vi hyr ut till företag.
Nu renoverar vi upp ett tiotal som inte har varit i bruk på många år.
Gamla byggnader med mycket underhåll och flera byggnader har vi inte satt i drift ännu.
Det är mindre hyreshus, industrihus, villor och gårdar.
Vi äger även en mindre stugby, Ramsjö Camping.
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
