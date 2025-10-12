Hantverkare och allt i allo
2025-10-12
Denna tjänst som allt i allo hantverkare innefattar bland annat målning inne och ute, enklare snickerijobb, rengöra tak och laga läckage. Inför försäljning eller uthyrning av villor och hus ingår även arbetsuppgifter i trädgård. Se www.uthyres.eu
Arbetet sker på flera olika platser i landet som tex. Trollbäcken i Tyresö, Krylbo och Avesta i Dalarna, Östavall Hedsjö och Ytterturingen i Jämtland och Hälsingland och Dörarp och Dannäs i Smäland.
