Hantverkare och allt i allo

Logistik & Distribution i Norden AB / Fastighetsskötarjobb / Ånge
2025-10-12


Denna tjänst som allt i allo hantverkare innefattar bland annat målning inne och ute, enklare snickerijobb, rengöra tak och laga läckage. Inför försäljning eller uthyrning av villor och hus ingår även arbetsuppgifter i trädgård. Se www.uthyres.eu
Arbetet sker på flera olika platser i landet som tex. Trollbäcken i Tyresö, Krylbo och Avesta i Dalarna, Östavall Hedsjö och Ytterturingen i Jämtland och Hälsingland och Dörarp och Dannäs i Smäland.

Tillträde snarast

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: application@billebro.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592), http://www.uthyres.eu
Lantmannagatan 17 (visa karta)
841 32  ÅNGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Företagshuset Mejeriet Ånge

Jobbnummer
9552420

