Hantverkare

Ahlströms Bygg & Köksinstallation AB / Grovarbetarjobb / Stockholm
2026-07-17


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Ahlströms bygg & köksinstallation AB
Söker erfarna hantverkare med kunskaper inom målning, putsning, bygg samt anlägging med inriktning väg/asfalt med tele brunns byten.
Arbetsområde är oftast Stockholms län, Uppsala län men ibland hela Sverige
4-6 st hantverkare med inriktning: Målning inomhus samt utomhus, putsning av fasader detta är en projekts anställning på 1månad men kan övergå till fast anställning efter bedömning. Start direkt till slutet aug.
1-2 Anläggnings arbetare söks tjänsten är med dag och natt arbete med varierande schema. Körkort är ett krav.
Vänligen mejla ansökan på:
jobb@ahlstroms-bygg.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: Jobb@ahlstroms-bygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ahlströms Bygg & Köksinstallation AB (org.nr 556569-3248)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10005374

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