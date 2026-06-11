Hantlangare inom mark sökes!
Helpman Entreprenad AB / Anläggningsarbetarjobb / Södertälje Visa alla anläggningsarbetarjobb i Södertälje
2026-06-11
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helpman Entreprenad AB i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Mark och anläggningsjobb
Vem söker vi?
Du har någon typ av erfarenhet när det gäller markarbete.
Du talar svenska som arbetsspråk
Du är van vid att jobba på storbygge
Följande arbetsuppgifter kan förekomma:
Stensättning
Plattläggning
Asfaltsjustering
Finplanering
Markberedning
Rörläggning
Yrkesbevis och körkort är mycket meriterande.
Om oss!
Helpman är sedan starten år 2000 en av de ledande aktörerna i Sverige när det gäller bemanning inom byggbranschen. Vår vision är att alltid hitta rätt person i rätt tid till rätt pris. Genom åren har vi hjälpt tusentals kandidater som hittat byggjobb och uppdrag genom oss. Att jobba hos Helpman innebär att du är uthyrd till projekt hos kund. Projekten kan variera i längd och storlek. Vi är medlemmar i Byggföretagen och har kollektivavtal med Byggnads vilket säkrar korrekta avtal, lön, samt trygga villkor.
Ansök direkt!
Registrera dig på www.helpman.se
och ladda upp ditt CV (gärna i PDF).
Det måste tydligt anges i ditt CV vilken erfarenhet du har av denna typ av arbete, dina tidigare anställningar samt referenser.
Ladda även upp certifikat och intyg på eventuella kurser och utbildningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helpman Entreprenad AB
(org.nr 556661-8673), https://www.helpman.se/web/vara-lediga-jobb-bygg/?
kung hans väg (visa karta
)
192 68 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helpman Entreprenad AB Jobbnummer
9959886