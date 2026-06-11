Hantlangare inom mark sökes!

Helpman Entreprenad AB / Anläggningsarbetarjobb / Södertälje
2026-06-11


Visa alla anläggningsarbetarjobb i Södertälje, Salem, Ekerö, Nykvarn, Botkyrka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Helpman Entreprenad AB i Södertälje, Salem, Ekerö, Botkyrka, Huddinge eller i hela Sverige

Mark och anläggningsjobb
Vem söker vi?
Du har någon typ av erfarenhet när det gäller markarbete.
Du talar svenska som arbetsspråk
Du är van vid att jobba på storbygge

Följande arbetsuppgifter kan förekomma:
Stensättning

Plattläggning
Asfaltsjustering
Finplanering
Markberedning
Rörläggning

Yrkesbevis och körkort är mycket meriterande.
Om oss!
Helpman är sedan starten år 2000 en av de ledande aktörerna i Sverige när det gäller bemanning inom byggbranschen. Vår vision är att alltid hitta rätt person i rätt tid till rätt pris. Genom åren har vi hjälpt tusentals kandidater som hittat byggjobb och uppdrag genom oss. Att jobba hos Helpman innebär att du är uthyrd till projekt hos kund. Projekten kan variera i längd och storlek. Vi är medlemmar i Byggföretagen och har kollektivavtal med Byggnads vilket säkrar korrekta avtal, lön, samt trygga villkor.
Ansök direkt!


Registrera dig på www.helpman.se och ladda upp ditt CV (gärna i PDF).

Det måste tydligt anges i ditt CV vilken erfarenhet du har av denna typ av arbete, dina tidigare anställningar samt referenser.

Ladda även upp certifikat och intyg på eventuella kurser och utbildningar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Helpman Entreprenad AB (org.nr 556661-8673), https://www.helpman.se/web/vara-lediga-jobb-bygg/?
kung hans väg (visa karta)
192 68  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Helpman Entreprenad AB

Jobbnummer
9959886

Prenumerera på jobb från Helpman Entreprenad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Helpman Entreprenad AB: