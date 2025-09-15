Hantlangare /brunnsborrning , div arbetare
2025-09-15
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
Händig person med positiv drivkraft, gärna kunskap av svetsning eller mekaniker som är intresserad av att lära sig ett nytt yrke, c-kort är meriterande, b kort ett krav
Hjälpa till vid borrning samt diverse arbete runt omkring , utgår från Huddinge , boende finns att hyra vid behov.
Arbetstiderna är varierande då det i bland kan bli långa dagar
Ring för med info Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: pekkadriller@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Björksätra Brunnsborrning AB
(org.nr 556545-5242)
Ådravägen 190 (visa karta
)
141 91 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Pekka Väisänen pekkadriller@hotmail.se 0707553682 Jobbnummer
9507784