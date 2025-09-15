Hantlangare /brunnsborrning , div arbetare

Björksätra Brunnsborrning AB / Borrjobb / Huddinge
2025-09-15


Visa alla borrjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Björksätra Brunnsborrning AB i Huddinge

Händig person med positiv drivkraft, gärna kunskap av svetsning eller mekaniker som är intresserad av att lära sig ett nytt yrke, c-kort är meriterande, b kort ett krav
Hjälpa till vid borrning samt diverse arbete runt omkring , utgår från Huddinge , boende finns att hyra vid behov.
Arbetstiderna är varierande då det i bland kan bli långa dagar
Ring för med info

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: pekkadriller@hotmail.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Björksätra Brunnsborrning AB (org.nr 556545-5242)
Ådravägen 190 (visa karta)
141 91  HUDDINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Pekka Väisänen
pekkadriller@hotmail.se
0707553682

Jobbnummer
9507784

Prenumerera på jobb från Björksätra Brunnsborrning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Björksätra Brunnsborrning AB: