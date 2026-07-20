Hanteringsagent, extrapersonal
Menzies Aviation (sweden) AB / Administratörsjobb / Svedala Visa alla administratörsjobb i Svedala
2026-07-20
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Menzies Aviation är ett marknadsledande företag som har verksamhet på över 300 flygplatser världen över. Vår verksamhet är dynamisk, där säkerhet och effektivitet prioriteras. Våra värdeord, vår spirit, handlar om att som personal ge den bästa servicen till våra kunder. Vi vill vara bäst. De värderingar som leder oss i vårt arbete är säkerhet, passion, integritet, pålitlighet, innovation och teamwork. Vår verksamhet på Malmö Airport kretsar kring flygfrakt i olika roller gentemot flygbolag och kunder.
Till Malmö Airport söker vi nu en driven och glad person som vill arbeta varannan helg hos oss. Som arbetsplats erbjuder vi en spännande miljö där du tillsammans med oss blir en del av vårt team och får en viktig roll i Nordens logistikhjärta.
Arbetet innebär dokument- och systemhantering för alla flygbolag vi hanterar och registrering av ankommande och avgående truckar.
Vad erbjuder vi?
Upplärning på plats
Spännande och fartfylld arbetsroll
Härligt team
Varierande arbetsuppgifter
Flygfraktsvärldens centrum
Arbete lördag och söndag
God datorvana samt flytande svenska och engelska i tal och skrift ett krav samt körkort och tillgång till bil.
Tillträde snarast.
Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt då vi intervjuar löpande.
(För att bli anställd hos oss krävs det att du genomgår en säkerhetsprövning hos Transportstyrelsen och SÄPO med godkänt resultat då vi arbetar inom säkerhetsklassat område) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: nina.fehrm@menziesaviation.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Menzies Aviation (Sweden) AB
(org.nr 556546-0879)
Malmö Airport (visa karta
)
233 71 MALMÖ-STURUP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Menzies Aviation (sweden) AB Kontakt
Nina Fehrm nina.fehrm@menziesaviation.com 040502500 Jobbnummer
10006817