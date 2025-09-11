Haninge LSS-bostäder söker timvikarier!
2025-09-11
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Timvikarier sökes till Gruppbostäder och Servicebostäder LSS.
Vi arbetar på uppdrag av beställarenheten. Vi ger stöd till personer som har neuropsykiatriska funktionsvariationer, autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning som bor i boende med särskild service i Haninge kommun. Ditt uppdrag som stödassistent utgår från LSS, där de bärande principerna för hur insatserna ska ges är självbestämmande, inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn. Målet är att personen ska få det stöd som hen har behov av för att leva ett så självständigt liv som möjligt med god livskvalitet.
Ditt uppdrag
Du som söker önskas kunna arbeta vid behov samt uppfylla dessa formella krav:
- Adekvat utbildning eller pågående utbildning t ex undersköterska eller annan pedagogisk utbildning som av oss bedöms likvärdig.
- Erfarenhet av arbete med personer som är beviljade insatser enligt LSS.
- Kunskap om tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
- Goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift då vi har dokumentationsansvar.
- Kunna arbeta oregelbundna arbetstider vilket innebär arbete på vardagar och helgdagar - morgon, dag och kväll men också sovande jour alt vaken natt.
Det är betydelsefullt för oss att du är en stabil person och har ett empatiskt förhållningssätt. Du är flexibel, tar egna initiativ i arbetet och eget ansvar för din arbetssituation. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och det är av största vikt att du kan samarbeta med övriga i teamet, gode män/förvaltare, anhöriga och övriga samarbetspartners.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och andra samarbetspartners. Gå gärna in på vår hemsida för att läsa mer om vår verksamhet https://www.haninge.se/omsorg-och-stod/stod-till-funktionsnedsatta/boende/
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisens erhållits.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken.Kontaktuppgifter för detta jobb
Nina Nilsson- Verksamhetschef 08-606 91 22
Lotta Bitar- Verksamhetschef 08-606 72 88
Felicia Palmgren- Verksamhetschef 08-606 81 57
Anna Krüger- Verksamhetschef 08-606 77 38
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
