Handyman på Heltid i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Tyresö
, Uppsala
, Örebro
, Växjö
Vill du jobba med personer i din ålder? Ungdomskrafts medarbetare är i åldrarna 18-28 år gamla. Vi tycker det ska vara roligt att jobba och må bra på sin arbetsplats. Därför är aktiviteter utanför arbetet en viktig del av Ungdomskraft, så du kan träffa nya vänner men även utbyta erfarenheter med dina kollegor.
Vem söker vi? Vi på Ungdomskraft förstår att alla inte har ett perfekt CV i början av sin karriär och väljer därför personlighet före vad som står på pappret. Vi söker dig som är social och framåt, noggrann, flexibel och arbetsvillig. Du ska tycka om att arbeta självständigt samt ta eget ansvar i ditt arbete.
Om uppdraget: Som Handyman på Ungdomskraft hjälper du privatpersoner och företagskunder med våra handyman-tjänster vi erbjuder. Du kommer besöka 1-4 kunder per dag för att hjälpa till med enklare sncikeriarbeten som möbelmontering, uppsättande på vägg mm. En stor del av jobbet är att vara serviceinriktad och få kunden att känna sig trygg i valet att anlita oss. Arbetet är heltid och under kontorstider.
Var: Stockholm med omnejd
Exempel på arbetsuppgifter:
Möbelmontering
Sätta upp Tv, gardinskenor mm på vägg och tak
Enklare hantverk
Din profil: -B-körkort. -Talar och förstår svenska flytande. -Godkänt belastningsregister. -Tidigare erfarenhet inom yrket (meriterande) Om Ungdomskraft Ungdomskraft är framtidens problemlösare med kund och personal i fokus. Vår affärsidé är tydlig, att hjälpa unga, drivna talanger ut i arbetslivet och därmed namnet - Ungdomskraft. Läs mer om oss: www.ungdomskraft.com
