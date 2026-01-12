Handyman på Heltid i Stockholm

UngdomsKraft AB / Snickarjobb / Stockholm
2026-01-12


Vill du jobba med personer i din ålder? Ungdomskrafts medarbetare är i åldrarna 18-28 år gamla. Vi tycker det ska vara roligt att jobba och må bra på sin arbetsplats. Därför är aktiviteter utanför arbetet en viktig del av Ungdomskraft, så du kan träffa nya vänner men även utbyta erfarenheter med dina kollegor.
Vem söker vi? Vi på Ungdomskraft förstår att alla inte har ett perfekt CV i början av sin karriär och väljer därför personlighet före vad som står på pappret. Vi söker dig som är social och framåt, noggrann, flexibel och arbetsvillig. Du ska tycka om att arbeta självständigt samt ta eget ansvar i ditt arbete.
Om uppdraget: Som Handyman på Ungdomskraft hjälper du privatpersoner och företagskunder med våra handyman-tjänster vi erbjuder. Du kommer besöka 1-4 kunder per dag för att hjälpa till med enklare sncikeriarbeten som möbelmontering, uppsättande på vägg mm. En stor del av jobbet är att vara serviceinriktad och få kunden att känna sig trygg i valet att anlita oss. Arbetet är heltid och under kontorstider.
Var: Stockholm med omnejd
Exempel på arbetsuppgifter:

Möbelmontering

Sätta upp Tv, gardinskenor mm på vägg och tak

Enklare hantverk

Din profil: -B-körkort. -Talar och förstår svenska flytande. -Godkänt belastningsregister. -Tidigare erfarenhet inom yrket (meriterande) Om Ungdomskraft Ungdomskraft är framtidens problemlösare med kund och personal i fokus. Vår affärsidé är tydlig, att hjälpa unga, drivna talanger ut i arbetslivet och därmed namnet - Ungdomskraft. Läs mer om oss: www.ungdomskraft.com

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
UngdomsKraft AB (org.nr 559171-3606)

Arbetsplats
Ungdomskraft

Kontakt
Smilla Thylin
smillathylin@icloud.com

Jobbnummer
9679399

