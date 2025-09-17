Handsvetsare för stålkonstruktioner till Trident Industri AB
2025-09-17
Plats: Ängelholm
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid (06.45-16.00 mån-tors, 06.45-14.30 fre)
Start: Enligt överenskommelse
Trident Industri AB är ett teknikorienterat företag specialiserat på tillverkning av stålkonstruktioner för entrésystem, ramper och trappor för utomhusmiljö. Vi är certifierade enligt EN 1090 och ISO 3834, och arbetar med både standardiserade och kundanpassade lösningar.
Nu söker vi en skicklig handsvetsare som även, när det behövs, kan ta rollen som svetsrobotoperatör.
Dina arbetsuppgifter
Handsvetsning (MIG/MAG) av stålkonstruktioner enligt ritning/tillverkningsorder
Rigga och köra våra svetsrobotar, programmering och övervakning
Kvalitetssäkra enligt våra certifikat
Truckkörning och travershantering
Samarbete med konstruktörer och produktionsledning
Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet inom handsvetsning för stålkonstruktioner
Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik
Certifierad enligt ISO 9606-1 är meriterade
Kunskap om standarderna EN 1090 samt ISO 3834
Du är en social och utåtriktad lagspelare, noggrann och har god samarbetsförmåga
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har truckkort
Vi erbjuder
En varierad och utvecklande roll och möjligheter till vidareutbildning
Möjlighet att arbeta med avancerad teknik och kvalitetsprodukter
Ett engagerat team med hög teknisk kompetens
Friskvårdsbidrag, kollektivavtal och trevlig verkstadsmiljö Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till susan.malmsten@trident.se
senast 2025-10-03
Märk ansökan med "Handsvetsare 2025".
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
