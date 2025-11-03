Handling Agent sökes till Grafair Jet Center / Bromma Flygplats
Grafair Flight Management AB / Rese- och trafikjobb / Stockholm Visa alla rese- och trafikjobb i Stockholm
2025-11-03
Grafair Jet Center är en av världens mest uppskattade affärsflygterminaler, där vi erbjuder en servicenivå av absolut högsta internationella standard. Här hanterar vi sedan 20 år tillbaka merparten av alla affärs- & privatflyg som besöker Stockholm, och sedan januari 2025 hanterar vi även all schemalagd reguljärtrafik på flygplatsen. Hos oss blir du en del av ett familjärt team där säkerhet, precision och service alltid är högsta prioritet.Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Vi söker nu Handling Agenter / Incheckare till vårt Bromma-team.
Tjänsten är en heltids skifttjänst med en genomsnittlig arbetstid på 38 timmar per vecka. Schemat är ett så kallat tvåskift som rullar på tre veckor där man arbetar både morgon, kväll och helg. Tjänsten utförs på säkerhetskontrollerat område vilket kräver ett utdrag ur belastningsregistret samt intyg på arbete eller studier från de senaste fem åren.Dina arbetsuppgifter
Att ta emot förfrågningar om Ground Handling
Hotellbokningar
Bokning av transporter
Cateringbeställningar
Telefon och mejlkorrespondens
Incheckning
Boarding Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: jobb@grafair.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Handling Agent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grafair Flight Management AB
(org.nr 556578-3288)
Flygplatsinfarten 1 (visa karta
)
168 67 BROMMA Jobbnummer
9585278