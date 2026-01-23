Handledare till ung i sommarpraktikanter
Malmö kommun / Organisationsutvecklarjobb / Malmö Visa alla organisationsutvecklarjobb i Malmö
2026-01-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260049 Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Ung i sommar är en möjlighet för ungdomar i Malmö som är mellan 16 - 19 år att praktisera under sommaren, tjäna pengar och få arbetslivserfarenhet och knyta kontakter. Praktikplatserna finns inom kommunal och privat verksamhet samt inom föreningslivet
Som handledare för Ung i sommar på funktionsstödsförvaltningen ansvarar du för en grupp om ca 10-15 praktikanter. Ung i sommar-praktiken hos oss inkluderar studiebesök, grupparbeten, föreläsningar och gemensamma projekt som du som handledare samordnar.
Till din hjälp finns paket med informations- och stödmaterial och olika identifierade arbetsuppgifter som gruppen av praktikanter ska arbeta med samt förslag på gemensamma projekt för gruppen. Det finns även utrymme för att anpassa och utveckla dessa projektidéer utifrån din kompetens och erfarenhet som handledare och gruppens intressen. Kvalifikationer
Vi söker dig som är i slutet av din studier på universitet eller högskola eller som är färdig med dina studier. Det är ett krav att du har erfarenhet eller utbildning inom LSS och funktionshinderområdet samt har erfarenhet av att leda eller handleda större grupper av ungdomar. Det är meriterade om du har erfarenheter eller kunskaper inom kultur, idrott, klimatsmart mat, IT eller kommunikation då ni kommer att arbeta i olika projekt.
Som person är du ansvarstagande och känner dig trygg i att leda en grupp ungdomar som förutsätter att du kan vara både tydlig och inkännande. Du behöver också vara strukturerad med en förmåga att vara lösningsfokuserad och se hur ni kan ta er an arbetsuppgifter på sätt som passar både individerna och gruppen. Vi ser också att du kan skapa goda relationer och ett bra samarbetsklimat i gruppen och att du har ett coachande förhållningssätt, kommunicerar tydligt och på sätt kan skapa en trygghet så att praktikanterna vågar utmana sig själva.
För att vara aktuell för en tjänst som handledare behöver du ha möjlighet att arbeta under hela perioden 1 juni till 7 augusti, som uppdraget löper.
Om arbetsplatsen
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 10
Tillträde: Uppdraget vara mellan perioden 1 Juni - 7 AugustiÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Utvecklingssekreterare
Britta Ekdahl britta.ekdahl@malmo.se 0709-218873 Jobbnummer
9700314