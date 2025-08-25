Handledare till Trygghetsinsatser
2025-08-25
Vill du göra skillnad - på riktigt? Vi söker dig som drivs av att se människor växa och som vill vara en del i ett samhällsviktigt arbete. Just nu söker vi en engagerad handledare till vår verksamhet inom Trygghetsinsatser. Hos oss får du vara med och stärka individer på vägen mot arbetslivet och samtidigt bidra till ökad trygghet i Borås.
Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad arbetar för att fler boråsare ska nå egen försörjning. Vi ansvarar för en bredd av samhällsnyttiga verksamheter, däribland ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagning, integration och trygghetsarbete. Totalt är vi ca 230 medarbetare som tillsammans gör skillnad - varje dag.
Enheten Trygghetsinsatser består av två delar; Stadsdelsvärdar och Miljöteam, som på olika sätt arbetar med att skapa tryggare miljöer i olika delar av staden. Här kombineras social hållbarhet med miljöarbete och arbetslivsinriktade insatser. Verksamheten har ett tydligt uppdrag att arbeta trygghetsskapande i utvalda områden i Borås - i dagsläget Hässleholmen, Norrby och centrum. Arbetet sker också på andra platser i staden vid behov eller på uppdrag av olika samarbetspartners, exempelvis i samband med evenemang eller särskilda händelser.
Vi arbetar för personer som står långt från arbetsmarknaden och har en arbetsmarknadsanställning, där syftet är att ge dem värdefull arbetsträning och på olika sätt bli stärkta, för att på sikt kunna nå den reguljära arbetsmarknaden. Verksamheten samverkar nära med vår arbetsmarknadsenhet och med andra kommunala aktörer såsom Bostäder i Borås AB, skolor, föreningar och kollektivtrafikbolag. Enheten består i dagsläget av åtta handledare, tre teamledare och en enhetschef.
Som handledare inom Trygghetsinsatser placeras du inom något av våra två uppdrag; Stadsdelsvärdar och Miljöteam. Arbetet är schemalagt på olika sätt beroende inom vilket uppdrag du arbetar och sker både dagtid, kvällstid och helger.
I rollen som handledare är du ansvarig för att planera och samordna det dagliga arbetet tillsammans med våra värdar, som är anställda via förvaltningens arbetsmarknadsenhet. Du arbetar ute på fält både praktiskt och pedagogiskt nära och tillsammans med deltagarna, med målet att stärka deras arbetsförmåga och skapa förutsättningar för vidare steg mot arbetsmarknaden. Arbetet sker både på olika områden och för Miljöteamet även på återvinningsplats och ute i bostadsområdena. Du som handledare har en viktig roll i att vägleda och stötta våra värdar i deras dagliga arbete och personliga utveckling.
Du handleder värdarna utifrån deras individuella genomförandeplaner och följer upp tillsammans med handläggare på arbetsmarknadsenheten. Du deltar vid uppföljningsmöten med våra samverkansparter. Dina arbetsuppgifter fördelas av teamledare och du ingår i ett nära samspel med kollegor.
Vi söker dig som har en fullständig gymnasieutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Du har B-körkort, goda kunskaper i svenska språket - både i tal och i skrift - samt är van vid att använda dator som hjälpmedel i ditt arbete. För att vara aktuell för arbete inom Miljöteamet har du även grundläggande förståelse för sopsortering och återvinning. Vi ser att du har flerårig erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta livssituationer och av att på ett pedagogiskt sätt handleda målgruppen.
Det är meriterande om du har utbildning utöver gymnasienivå inom exempelvis socialt arbete, miljökunskap, eller andra relevanta områden. Det är också positivt om du har genomgått utbildningar inom konflikthantering, hot- och våld, HLR eller första hjälpen, samt har insikt i samhällsfrågor och hur kommunal verksamhet fungerar.
Du har lätt för att skapa förtroende och möta människor med respekt, även i utmanande situationer. Du är lyhörd, strukturerad och har förmåga att anpassa dig efter olika behov och förutsättningar. Som handledare använder du din sociala förmåga, din struktur och din pedagogiska skicklighet för att skapa trygghet, delaktighet och motivation i värdarnas vardag. Du tror på människors potential och vill tillsammans med oss bidra till trygghet och inkludering i Borås.
I denna rekrytering kan löpande urval användas, det innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdatum passerat.
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter och goda anställningsvillkor tar du som anställd i Borås Stad del av samtliga förmåner som bland annat friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens badanläggningar samt möjlighet till semesterväxling, Vårt erbjudande - Borås Stad (boras.se)Så ansöker du
