Handledare till Klippankooperativen - Göteborgs kommun - Vårdarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Göteborgs kommun

Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg2021-07-06Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning.Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla.Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.Följ oss gärna på LinkedIn: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod 2021-07-06Nu söker vi en handledare till hunddagis Klippan! Klippankooperativen erbjuder sysselsättning i arbetskooperativa former för personer som genom förvärvad hjärnskada har fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning och som därför står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Klippankooperativen har som syfte att stärka personers återhämtning och erbjuder social gemenskap, normalisering av vardagen och meningsfull sysselsättning. Klippankooperativen förbereder deltagarna inför studier eller arbete och vänder sig till personer bosatta i Göteborg, 18-65 år.Tjänsten som handledare kommer att vara placerad på Hunddagis Klippan. Som handledare ansvarar du för att arbeta nära din kollega på Hunddagis Klippan men även för att samarbeta med övrig personal på Klippankooperativen. Tjänsten innebär skiftgång och arbetstiderna är må-to 7-15 eller 10-18. Fre 9.30-17.30.Vi kan erbjuda dig ett stimulerande arbete där du gör skillnad för våra deltagare!Vi ser fram emot att läsa din ansökan!Krav är att du har högskoleutbildning eller KY-utbildning som vi bedömer relevant i förhållande till uppdraget. Vi önskar att du som söker har hundvana. Vi ser det som en fördel om du har kompetens i MI och ett återhämtningsinriktat förhållningssätt.Handledarens roll är att stötta kooperatörerna i kooperativens dagliga arbete med hundar såsom städ, hundskötsel och promenader, samt var deltagarna behjälpliga vid föreningsarbete, som exempelvis vid föreningsteknik och bokföring.Som handledare på Klippankooperativen behöver du vara lyhörd, entusiasmerande, prestigelös, utåtriktad och ha lätt för att skapa förtroendefulla relationer med kooperatörerna. Du har hög social kompetens och lyssnar in deltagare såväl som kollegor. Du kan och vill arbeta nära våra deltagare, positivt om du har goda kunskaper om målgruppen.Vi ser en person som kan anpassa sig till förändringar, och gillar att arbeta i team där vi är flexibla. Du ska tycka om och fungera bra i samarbetsgrupper, fokusera på lösningar istället för problem. Du tror starkt på människors förmåga att utvecklas. Vi söker dig som tillsammans med våra deltagare kan vara ett stöd i våra deltagares återhämtning.ÖVRIGTUrval påbörjas under ansökningstiden.I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.Som en del av urvalsprocessen kommer vi att använda oss av arbetspsykologisk testning. De sökande som uppfyller kraven kommer få testen skickat till uppgiven e-post. Kontrollera därför även skräpkorgen i din mail.Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-20Göteborgs kommun5849073