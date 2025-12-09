Handledare till Karriärvägledning i Bollnäs
2025-12-09
Vi söker nu en handledare på deltid/heltid till Bollnäs för att stödja oss i att utföra tjänsten "Karriärvägledning" på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Är du en engagerad handledare då står Ability redo att samarbeta med just dig för att skapa en bättre värld!
Som vår kollega kommer du att arbeta nära Abilitys erfarna ledare och kollegor för att skapa en trygg och stödjande arbetsmiljö.
Du ges möjligheten att utvecklas och nå en hög kompetensnivå inom tjänsten och du kommer att ingå i ett omfattande nätverk som sträcker sig över hela landet.
Tillsammans strävar vi efter att bli Sveriges största och bästa leverantör. Vi är redan på rätt väg, och med din medverkan kommer Ability att nå sina ambitiösa mål. Ta chansen att bli en del av ett framgångsrikt team och bidra till att forma framtiden för arbetsmarknadsintegration!

Dina personliga egenskaper
• Målinriktad
• Strukturerad
• Kommunikativ
• Driven
Du har minst ett års eftergymnasial utbildning samt jobbar/jobbat med matchning, rekrytering eller liknande i minst 3år.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 556776-0904) Jobbnummer
9636366