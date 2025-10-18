Handledare till Hagsätra omgående
2025-10-18
Vi söker en handledare för uppdraget Rusta och Matcha till vårt kontor i Hagsätra. Tjänsten är på 50%.entrum. Du ska kunna bemanna fmån-tors mellan kl 09:00-14:00 (lunchstängt mellan kl 12:00-13:00)
Vi söker dig som är självgående, driven och engagerad i andra människor, en relationsskapare med erfarenhet av jobbmatchning.
Kravet är att du skall ha eftergymnasial utbildning och erfarenhet genom något av följande alternativ:
Alternativ 1
Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system) samt
Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid.
Alternativ 2
Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat. Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
• Arbetsledning med personalansvar.
• Rekrytering.
• Omställningsarbete för arbetssökande.
• Studie- och yrkesvägledning.
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
• Arbete med arbetslivs- och
• Karriärvägledning.
Om anställningenPubliceringsdatum2025-10-18Ersättning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: sinor.hosseini@ability.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Handledare". Arbetsgivare LE coaching AB
(org.nr 559137-2023) Arbetsplats
Le Coaching AB Jobbnummer
9563449