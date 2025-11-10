Handledare till Fontänhuset Helsingborg
Vill du vara med och göra skillnad för människor med psykisk ohälsa?
På Fontänhuset arbetar vi med att stödja människor som lever med psykisk ohälsa, genom att ta vara på och fokusera på deras friska sidor. Den så kallade Fontänhusmodellen har visat sig framgångsrik! Det finns drygt 400 Fontänhus i över 30 länder, och här i Sverige finns 18 varav ett i Helsingborg, etablerat 1993. Fontänhuset Helsingborg bedrivs i stiftelseform. Hos oss är man inte en klient, brukare eller patient; man är medlem. Som medlem deltar man frivilligt i verksamheten efter förmåga och förutsättningar. På Fontänhuset arbetar handledare och medlemmar prestigelöst sida vid sida i en arbetsinriktad dag av gemenskap, delaktighet och respekt. Nu söker vi två engagerade handledare som vill vara en del av ett meningsfullt sammanhang.
Läs mer om oss: https://fontanhushbg.se
Vi arbetar med personer från 18 års ålder som har erfarenhet av psykisk ohälsa och befinner sig på vägen till återhämtning. Fontänhusmodellen ger medlemmar möjlighet att återgå till arbetsmarknaden, säkra och behålla anställningar och studieplatser, samt stöttning att hitta rätt utbildning och fullfölja studier. Den sociala delen går som en röd tråd genom hela Fontänhuset. Som handledare hos oss blir du del av en dynamisk vardag, där du förväntas delta i och driva olika typer av aktiviteter:
Administration och Media. Vårt marknadsföringsarbete handlar mycket om att uppdatera vårt informationsmaterial, samt att boka in och utföra studiebesök där vi får möjlighet att berätta för andra om vår verksamhet. Därtill uppdaterar vi våra sociala medier och vår webb.
Restaurang och Café. Här serveras frukost och lunch varje vardag. Här sköter vi allt från matplanering, inköp, tillagning och servering. Utöver det driver vi även vårt café där man kan köpa fika under dagen. Sedan 2024 har Fontänhuset Helsingborg även ett projekt med stöd från allmänna arvsfonden för att driva hydroponisk odling. Här odlar vi grönsaker och sallad till vår restaurang.
Vägar ut. Vi arbetar med de evidensbaserade arbetsmetoderna IPS (Individanpassat stöd till arbete) och SEd (Supported Education) för att hjälpa medlemmar att hitta olika typer av arbete, praktik eller studier.
Service - husets vaktmästeri. Här tar vi hand om underhållet av huset och hjälps åt så att allt fungerar som det ska. Vi genomför även renoveringsarbeten i huset, bygger möbler, målar om och lägger golv.
Parallellt med att dagligen handleda medlemmar inom våra olika arbetsområden ovan, förväntas du planera och delta i aktiviteter och kommunikationsinsatser som utvecklar Fontänhuset Helsingborgs synlighet i samhället.
Det viktiga för oss är att du är bra på och tycker om att arbeta med människor. Vi tror att du har en god förmåga att möta människor i olika faser i livet med empati och respekt. Du behöver kunna hålla en bra struktur i ditt arbete, vara trygg i din roll som handledare, och bygga förtroende och tillit hos medlemmar och kollegor. Du är positiv, varm och engagerad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
Lämplig eftergymnasial utbildning och yrkeserfarenhet inom relevant område, såsom socionom, socialpedagog eller liknande
Mycket god kommunikativ förmåga
Ordning och struktur, samt arbetar pedagogiskt och drivs av att få utveckla verksamheter
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Mycket goda datorkunskaper
B-körkort
Meriterande:
God teknisk förståelse och kunskap
Erfarenhet av att arbeta med eller kunskap om psykisk ohälsa
Erfarenhet av Fontänhusmodellen
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande, motiverande samtal, IPS, SEd
Fontänhuset Helsingborg samarbetar i denna rekrytering med Skillway AB. www.skillway.se.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-11-30. Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Annette Melander Berg på annette@skillway.se
tel. 073 097 36 75.
