Handledare till feriearbetande ungdomar - Karlstads kommun - Organisationsutvecklarjobb i Karlstad

Prenumerera på nya jobb hos Karlstads kommun

Karlstads kommun / Organisationsutvecklarjobb / Karlstad2021-04-14Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.2021-04-14Vi börjar närma oss den efterlängtade sommaren och varje sommar tar barn- och ungdomsförvaltningen emot ett hundratal ungdomar på feriearbeten i förskola och på fritidshem.I vanliga fall arbetar ungdomarna i verksamheten och nära den befintliga personalen på plats. Med anledning av Covid-19 behöver vi vara kreativa eftersom det finns särskilda regler kring anställning av minderåriga. Förra året behövde vi tänka i helt nya banor och forma ett nytt upplägg för att vi ändå skulle kunna ta emot ungdomar i våra verksamhet. Det resulterade i konceptet "Sommarskoj" som blev succé. Ungdomarna får utbildning och i team skapar de en utomhusaktivitet som de sedan åker runt och genomför med barnen på kommunens förskolor och fritids.Sommarskoj arrangeras av Framtidsfrön tillsammans med två handledare som leder arbetet med ungdomarna. Behovet av att erbjuda sommarjobb är större än någonsin och ungdomarna behöver egen försörjning och sammanhang under sommaren. Här har vi en viktig uppgift att bidra och nu söker vi en engagerad och strukturerad handledare för arbetet med sommarskoj.I arbetet som handledare ingår att:- Planera arbetet tillsammans med kollegor- Handleda, entusiasmera och stötta ungdomar i sina arbetsuppgifter- Hålla i lektioner och presentationer inför små och större grupper- Ha huvudfokus på gruppdynamiken och ungdomarnas utvecklingVi söker dig som har stor social förmåga, är positiv och kan skapa kontakt med ungdomar samt till andra aktörer. Du ska ha förmågan att agera tydlig ledare och vara van att hantera gruppdynamik. Du ska också ha stor samarbetsförmåga och ett gott ordningssinne.Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med ungdomar och du har erfarenhet eller utbildning kopplat till ledarskap. Uppdraget ställer stora krav på kreativ förmåga, stort driv och självständighet. B-körkort är ett krav.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidTimanställning. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2021-08-31TimavlönadSista dag att ansöka är 2021-04-28Karlstads kommun5692343