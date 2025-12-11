Handledare Till Ekerö
Arbetsmedlarna i Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Ekerö
2025-12-11
Vi söker en handledare för uppdraget Rusta och Matcha till vårt kontor i Ekerö.
Tjänsten är på deltid 50%
Vi söker dig som är självgående, driven och engagerad i andra människor, en relationsskapare med erfarenhet av jobbmatchning.
Kravet är att du skall ha eftergymnasial utbildning och erfarenhet genom något av följande alternativ:
Alternativ 1
Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system) samt
Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid.
Alternativ 2
Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat. Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
• Arbetsledning med personalansvar.
• Rekrytering.
• Omställningsarbete för arbetssökande.
• Studie- och yrkesvägledning.
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
• Arbete med arbetslivs- och
• Karriärvägledning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: work@arbetsmedlarna.se
Detta är ett deltidsjobb.
178 37 EKERÖ
