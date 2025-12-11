Handledare Till Ekerö

Arbetsmedlarna i Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Ekerö
2025-12-11


Visa alla personaltjänstemannajobb i Ekerö, Botkyrka, Salem, Södertälje, Huddinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Arbetsmedlarna i Sverige AB i Ekerö, Salem, Södertälje, Huddinge, Stockholm eller i hela Sverige

Vi söker en handledare för uppdraget Rusta och Matcha till vårt kontor i Ekerö.
Tjänsten är på deltid 50%
Vi söker dig som är självgående, driven och engagerad i andra människor, en relationsskapare med erfarenhet av jobbmatchning.
Kravet är att du skall ha eftergymnasial utbildning och erfarenhet genom något av följande alternativ:
Alternativ 1
Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system) samt
Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid.
Alternativ 2
Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat. Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
• Arbetsledning med personalansvar.
• Rekrytering.
• Omställningsarbete för arbetssökande.
• Studie- och yrkesvägledning.
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
• Arbete med arbetslivs- och
• Karriärvägledning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: work@arbetsmedlarna.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Arbetsmedlarna i Sverige AB (org.nr 556955-9668)
Ekerövägen 51 (visa karta)
178 37  EKERÖ

Jobbnummer
9639793

Prenumerera på jobb från Arbetsmedlarna i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Arbetsmedlarna i Sverige AB: