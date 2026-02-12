Handledare till Daglig verksamhet i Täby
Beskrivning
Vill du arbeta på en daglig verksamhet med en unik inriktning inom sport, motion och friluftsliv? Vi söker dig som gillar att röra på dig i kombination av en förmåga att arbeta strukturerat och individanpassat med våra deltagare.
Meningsfull Omsorg AB driver daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och vänder sig till vuxna personer med autism och utvecklingsstörning. Vår verksamhet ligger i Täby med gångavstånd till Täby centrum, kommunikationer som roslagsbanan och bussar.
Vår inriktning för våra deltagare är en sinnesstimulerande verksamhet med ett hälsofrämjande fokus. Vårt innehåll bygger på friluftsliv, sport och motion i ur och skur. Fysisk aktivitet är ett stående inslag som genomför både inomhus och utomhus. Exempel på aktiviteter är bollsporter, simning, hinderbana, friidrott och promenader som är anpassade för varje enskild individ. Därför är det en fördel att du själv gillar fysisk aktivitet. Andra aktiviteter som erbjuds för deltagare är att träna på aktiviteter i det dagliga livet som t.ex. packa simväskan själv, hjälpa till i köket, plocka undan och med återvinning.
Arbetsuppgifter
Som anställd hos oss kommer du vara med på resan att utveckla vår dagliga verksamhet. Du kommer att arbeta i en nytänkande miljö där fokus ligger på att skapa den bästa verksamheten för våra deltagare och den bästa arbetsplatsen för vår personal.
Vårt uppdrag är att anpassa oss och vår verksamhet efter varje enskild deltagares behov och förmåga. Erbjuda det stöd som hen upplever sig behöva för att kunna delta i samhället, nå sina egna mål och utifrån dennes förutsättningar. Som medarbetare hos oss arbetar du genom att vara lyhörd och visa intresse för vad den enskilde uttrycker och önskar. Vårt arbete med deltagarna baseras på ett strukturerat arbetssätt med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande samt alternativ och kompletterande kommunikation.
Dina grundläggande arbetsuppgifter handlar om att vara ett stöd för och utmana deltagaren i att utvecklas och nå sina individuella mål på ett skräddarsytt tillvägagångssätt för varje deltagare. En stor del av arbetet består av att hitta och planera meningsfulla aktiviteter i området med omnejd och i vår egen verksamhet för våra deltagare, såsom promenader, bad, bollspel och friluftsaktiviteter. Arbetet innebär olika fysiska arbetsmoment relaterade till personens behov och intressen.
Du kommer att vara stödperson till deltagare, föra social dokumentation enligt gällande lagstiftning och föreskrifter samt verka för att upprätta och bibehålla goda relationer med andra aktörer kring den enskilde så som biståndsbedömare, anhöriga och ställföreträdare.
Kvalifikationer
Vi söker dig som gått gymnasieskolans omvårdnads- eller barn- och fritidsprogram, eller som har högskolepoäng inom funktionsvariationer och pedagogik, yrkeshögskolans stödpedagogutbildning, eller likvärdig utbildning. Erfarenhet av arbete med den aktuella målgruppen och om du utför/har utfört någon form av sport är högt meriterande. Även vana att arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och AKK. Krav är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket samt datorvana.
Vi ser gärna att du har körkort B.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som får energi av fysisk aktivitet, är trygg i dig själv och din yrkesroll, van att ta ansvar och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Att stötta andra människor med behov av särskilda insatser att lyckas och utvecklas är något du brinner för. Du har ett genuint engagemang för målgruppen, en god självkännedom och god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du är påhittig och driven och bidrar till ett gott socialt klimat med både deltagare och kollegor. Så ansöker du
