Handledare till daglig verksamhet!
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2026-06-26
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På Höganäs Omsorg AB, kommunens eget omsorgsbolag, är vi inte bara anställda; vi är passionerade livsförbättrare som varje dag går till jobbet med ett enda mål – att göra livet bättre för våra omsorgstagare. Med hjälp av innovation och digitalisering löser vi uppdragen bättre och med både hjärta och hjärna ger vi allt. Vi strävar efter att gå den extra milen, skapa en atmosfär av trygghet och främja självständighet för de vi är till för.
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Vi söker en Handledare till Funktionsstödsverksamhet, Daglig verksamhet!
Vi är en dynamisk och engagerad verksamhet som arbetar för att stödja personer med funktionsnedsättning att leva ett meningsfullt och självständigt liv.
Vår dagliga verksamhet erbjuder en trygg och stimulerande miljö där deltagarna kan utveckla sina färdigheter och intressen.
Som Handledare inom vår funktionsstödsverksamhet kommer du att arbeta nära personer med stöd-och omvårdnadsbehov och vägleda dem i deras dagliga liv med sysselsättning och aktiviteter. Ditt arbete kommer att fokusera på att skapa en trygg och stimulerande miljö som främjar deras utveckling och välbefinnande.
• Stödja och handleda deltagare i daglig verksamhet genom pedagogiska arbetsmetoder, tydlig kommunikation och ett strukturerat arbetssätt.
• Upprätta och utveckla individuella genomförandeplaner tillsammans med deltagare utifrån deras behov, förutsättningar och mål.
• Samverka med kollegor och andra yrkesgrupper för att skapa en helhetssyn kring deltagarnas behov och säkerställa en samordnad omsorg.
• Skapa en trygg och stimulerande miljö som främjar deltagarnas utveckling, delaktighet och välbefinnande.
• Dokumentera, följa upp och utvärdera deltagarnas utveckling och framsteg.
• Stödja deltagare i deras behov av personlig omvårdnad och dagliga aktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad utbildning inom Funktionsstöd (LSS) , Social/specialpedagogik eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren finner lämplig.
• Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
• Du har B-körkort och kan köra verksamhetens minibuss.
• Du har praktisk erfarenhet av dokumentation och arbete med genomförandeplaner, gärna i LifeCare.
• Du har teoretiska och praktiska kunskaper inom pedagogiska arbetsmetoder, lågaffektivt bemötande och strukturerat arbetssätt.
• Du har tidigare haft delegering och kan genomföra ett nytt delegeringsprov tillsammans med sjuksköterska.
• Du har kunskap om kvalitetssäkring och patientsäkerhet samt erfarenhet av att rapportera och hantera avvikelser och tillbud.
• Du har god förmåga att arbeta i team och samarbeta med kollegor och andra yrkesgrupper.
• Du har god kommunikativ förmåga och kan skapa trygga och tillitsfulla relationer med deltagarna.
• Du har omvårdnadskunskap och erfarenhet av att arbeta med personer som har epilepsi, medicinska behov och behov av tekniska hjälpmedel.
• Du har erfarenhet av att arbeta med personer med olika funktionsnedsättningar och diagnoser, exempelvis:Autism och autismliknande tillstånd.
Intellektuell funktionsnedsättning.
Fysisk funktionsnedsättning.
Psykisk funktionsnedsättning.
Önskvärda kvalifikationer:
• Du har erfarenhet av arbete inom funktionsstödsverksamhet.
• Du har kunskap och erfarenhet av att utföra taktil stimulering.
• Du har kunskap om tecken som stöd och andra kommunikationshjälpmedel. Så ansöker du
Om du är en engagerad och kompetent person som vill arbeta med att stödja personer med funktionsnedsättningar och deras omvårdnadsbehov, är du välkommen att ansöka till denna tjänst. Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV och relevanta intyg och betyg.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: September -oktober 2026 eller tidigare om möjligt.
"I alla våra rekryteringar ska vi sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Om du blir kallad på intervju behöver du styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. I samband med intervjun styrker du ditt medborgarskap genom att ta med giltig legitimation tillsammans med personbevis från Skatteverket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334035". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs Kommun
(org.nr 212000-1165)
Centralgatan 20 (visa karta
)
263 82 HÖGANÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höganäs Omsorg AB Kontakt
Enhetschef
Christina Pamies Jensen christina.pamiesjensen@hoganas.se 042-337435 Jobbnummer
9979997