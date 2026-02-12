Handledare till daglig verksamhet
Mora Kommun / Vårdarjobb / Mora Visa alla vårdarjobb i Mora
2026-02-12
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mora Kommun i Mora
, Orsa
, Älvdalen
eller i hela Sverige
Ansök idag. Kollegor imorgon.
Arbete och utveckling är kommunens enhet för daglig verksamhet inom ramen för LSS och daglig sysselsättning och praktik inom SoL.
Enheten består av flera olika verksamheter för deltagarna där varje verksamhet har sin unika profil men som anpassas efter individens behov.
Här arbetar stödpedagoger och handledare med ett tydligt fokus på individens behov i centrum utifrån aktuella genomförande- eller handlingsplaner och med ett övergripande mål att insatsen ska utveckla individens möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt.
Visst låter det spännande?
Vi söker vi nu en ny kollega för en tillsvidareanställning. Arbetstiden är förlagd till vardagar mellan kl. 7.30-16.00. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig via kontaktuppgifter nedan.
Vad innebär arbetet?
Som handledare är du med och stöttar deltagare i att utföra olika arbetsuppgifter eller aktiviteter. Uppdrag kan utföras både i egna lokaler och ute hos kund, som då befinner sig i kommunens ordinarie verksamheter. Det är viktigt att uppgifterna är meningsfulla, utvecklande och stimulerande för våra deltagare och som handledare har du ett nära samarbete med stödpedagoger, arbetsmarknadskonsulter och övriga kollegor.
Du kommer att stötta och medverka till att deltagare utvecklas som individ och i grupp utifrån aktuell genomförande- och handlingsplan som du medverkar till att upprätta och följa upp. Du blir med andra ord en viktig person för våra deltagare.
Det ingår i ditt uppdrag att dokumentera nödvändig information i vårat verksamhetssystem samt att aktivt delta i kvalitets- och utvecklingsarbetet av vår verksamhet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en komplett gymnasial utbildning om minst tre år eller motsvarande kunskapsnivå som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt har genomfört påbyggnadsutbildningar inom autism, MI, socialpsykiatri, Case Management, Supported Employment eller annat som bedöms vara relevant för uppdraget.
Vi vill att du har tidigare erfarenhet med arbete inom daglig verksamhet samt erfarenhet av att arbeta med människor med olika funktionsvariationer och/eller psykisk ohälsa.
Eftersom du bemöter människor i olika sammanhang är det av stor vikt att du kan uttrycka dig tydligt i tal och skrift på svenska samt god datavana och grundläggande kunskaper i Office 365.
Det är även viktigt att du har grundläggande kunskaper inom teckenspråk för att på bästa sätt kunna bemöta våra brukare som har svårigheter att uttrycka sig i tal.
Som person är det viktigt att du har ett serviceinriktat bemötande gentemot alla människor du möter i ditt dagliga arbete. Att bygga långsiktiga och förtroendeingivande relationer kommer vara en viktig del i ditt arbete. Samtidigt som du ser individen behöver du kunna se och förstå verksamhetens behov.
Körkort B är ett krav för anställning eftersom det behövs i ditt dagliga arbete.
Visst låter det som ett spännande och varierande arbete? Vi vill gärna att just du blir en del av vårt arbetsgäng så sök tjänsten redan idag. Kom ihåg att du alltid kan kontakta ansvarig chef om du har frågor.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/29". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
(org.nr 212000-2213) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Per Hansen, Enhetschef 0250-26311 Jobbnummer
9739751