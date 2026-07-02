Handledare till Återbruket
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2026-07-02
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Återbruket, enheten för Näringsliv och kompetens
Kommunledningskontoret har till uppgift att leda, utveckla och samordna kommunkoncernens verksamheter inom områden som är övergripande och gemensamma.
Kommunstyrelsens förvaltnings enhet för näringsliv och kompetens söker nu en handledare inom Återbruket.Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Inom Återbruket arbetar vi med handledning av praktisk verksamhet för både unga och vuxna. Vi har även ansvar för mottagande och sortering av återvinningsmaterial från Målserums återvinningsstation. Inom Återbruket förekommer en rad olika arbetsuppgifter/aktiviteter såsom butiksförsäljning, transporter, mindre bygguppdrag, sortering av återvunnet material, reparationer av material med mera vilket kräver ett praktiskt handlag samtidigt som den sociala kompetensen värderas högt.
Din kompetens
Vi söker i första hand dig som har eftergymnasial utbildning inom den sociala sektorn samt har ett stort engagemang för både unga och vuxna som behöver stöd för att gå vidare mot arbetsmarknaden eller utbildning. För tjänsten behöver du också ha B-körkort, samt vana att köra både med och utan släpvagn.
Om du har tidigare erfarenhet av likartade arbetsuppgifter eller bygg/verkstadserfarenhet så är detta meriterande.
Du har lätt för att skapa nya kontakter, det ställs stora krav på lyhördhet, empati och samarbetsförmåga. Du är självklart ordningsam, självgående och en naturlig förebild.Övrig information
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
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Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 51-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västerviks kommun Kontakt
Anja Coe, Vision anja.coe@vastervik.se 010-355 52 18 Jobbnummer
9990160