Handledare till arbetsmarknadsinsats utifrån ny reform
Ljusdals kommun, Sektor Arbete och stöd , Arbetsmarknadsenheten / Pedagogjobb / Ljusdal Visa alla pedagogjobb i Ljusdal
2026-07-13
, Nordanstig
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Nu har du chansen att vara med från början.
Vi söker en engagerad handledare till en projektanställning på heltid där du får vara med och bygga upp en helt ny arbetsmarknadsinsats utifrån den nationella aktivitetskravsreformen.
Det här är inte ett uppdrag där allt redan är färdigt. Tvärtom. Vi söker dig som drivs av utveckling, tycker om att skapa struktur tillsammans med andra och vill vara med, bygga nytt och forma innehåll, arbetssätt och metoder i en verksamhet som kommer att göra verklig skillnad för människor. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och skapa en verksamhet som hjälper människor att ta steget mot egen försörjning. För rätt person är det här en unik möjlighet att göra skillnad – både för individen och för framtidens arbetsmarknadsarbete i Ljusdals kommun.
Från och med den 1 juli 2026 gäller ett nytt aktivitetskrav inom försörjningsstödet. Reformen innebär att kommunerna ska erbjuda aktiviteter som stärker individens möjligheter att komma närmare arbete, studier och egen försörjning. Aktiviteterna ska utformas utifrån individens förutsättningar och bidra till ökad arbetsförmåga, stärkt motivation och bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.
Hos oss blir du en del av Arbetsmarknadsenheten – en verksamhet som arbetar för att människor ska få rätt stöd, rätt möjligheter och en väg mot egen försörjning. Vi tror på människors förmåga att utvecklas och vi vet att vägen dit ser olika ut för olika personer.
Vi söker därför dig som vill göra skillnad – varje dag.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att möta människor som står olika långt från arbetsmarknaden. Din viktigaste uppgift blir att skapa motivation, bygga tillit och hjälpa varje individ att ta nästa steg mot arbete eller studier. I din roll kommer du att arbeta med:
• Jobbsökning och stöd i vägen mot arbete
• Digital träning och digital delaktighet
• Motiverande samtal
• Individuell coachning och vägledning
• Samhällskunskap
• Ekonomikunskap
• Hälsa och friskvård
• Skapande verksamhet i grupp
Du kommer även att tillsammans med övriga arbetsgruppen planera, genomföra och följa upp aktiviteter och dokumentera deltagarnas utveckling. Uppdraget innebär att samverka med socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra samarbetspartners samt bidra till att utveckla verksamheten och dess arbetssätt.Kvalifikationer
För tjänsten krävs det att du har eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver även inneha körkort B för manuell växellåda.
För att lyckas med uppdraget ser vi att du har god förståelse för socialtjänstens uppdrag och försörjningsstödets roll. Du arbetar lösningsfokuserat, har personlig mognad, god samarbetsförmåga, god dokumentationsförmåga och god datorvana. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har:
Case Management-utbildning (CM)
Erfarenhet av coachande eller vägledande arbete
Erfarenhet av motiverande samtal
Kunskap om Arbetsförmedlingen
Kunskap om Försäkringskassan
Erfarenhet av arbete med personer som står långt från arbetsmarknadenÖvrig information
Vår vision är: Genom mod, nytänkande och samarbete över gränser ger vi barn och vuxna förutsättningar att lyckas, känna att de hör hemma och leva ett meningsfullt liv. Hos oss blir varje människa sedd, får rätt stöd i rätt tid och möjlighet att utvecklas utifrån sin egen potential.
Tjänsten är en projektanställning på heltid (100 %), och sträcker sig över ett år. Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsperioden. Tillsättning av tjänsten sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vill du vara med och skapa framtidens arbetsmarknadsarbete i Ljusdal? Då ser vi fram emot din ansökan!
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals Kommun
(org.nr 212000-2320), https://www.ljusdal.se/
Norra Järnvägsgatan 21 (visa karta
)
827 31 LJUSDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Arbete och stöd , Arbetsmarknadsenheten Jobbnummer
10001689