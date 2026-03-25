Handledare till Arbetsmarknadsenheten (Falken)
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Vårdarjobb / Kalmar
2026-03-25
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Arbetsmarknadsenheten (AME) arbetar med att stötta personer som ofta står långt från arbetsmarknaden att närma sig arbete eller studier. Genom arbetsnära aktiviteter, handledning och praktik får deltagarna möjligheter att utveckla sina arbetsförmågor i en trygg miljö.
På arbetsmarknadsenheten arbetar cirka 30 medarbetare, varav över hälften är handledare i de egna verksamheterna. Verksamheten har ett individanpassat arbetssätt. Ett av verktygen som används är BIP/SKAPA som innebär en tro på individens förmåga att utvecklas samt ett tydligt jobbfokus.
Nu söker vi en handledare till verksamheten Falken.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som handledare på Falken arbetar du med deltagare som utför arbetsuppgifter inom enklare montering, transport av mat, böcker och hygienartiklar samt även demontering av utgångna hjälpmedel.
Tillsammans med tre kollegor arbetar du nära deltagare som av olika skäl haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och kan behöva ett tydligt och pedagogiskt stöd i sitt arbete.
Du kommer bland annat att:
* tillsammans med kollegor planera och leda det dagliga arbetet i Falken
* handleda deltagare i enklare monteringsarbete och olika moment kopplat till verksamhetens transporter
* ha en aktiv och pågående kommunikation med deltagarna
* ha kontakt med samarbetspartners och representera verksamheten i uppdrag
* introducera arbetsmoment och säkerställa kvalitet i arbetet
* stötta och motivera deltagare i att utveckla arbetsrutiner, ansvar, samarbete och i deras deltagande i olika typer av jobbfokuserande insatser
Du kommer också att samarbeta med andra handledare och professioner inom arbetsmarknadsenheten, kommunens förvaltningar, myndigheter och företag. Dokumentation och andra administrativa uppgifter ingår också i rollen vilket förutsätter att du har en god datorvana.Kvalifikationer
Du som söker har en godkänd utbildning på minst gymnasienivå eller annan för tjänsten relevant utbildning som bedöms likvärdig.
Du har också:
* erfarenhet av att handleda, stötta och arbetsleda vuxna
* erfarenhet av arbete med vuxna individer med olika behov av stöd
Det är meriterande om du:
* har erfarenhet från arbetsmarknadsverksamhet, integrationsarbete eller vuxenutbildning
* har erfarenhet av praktiskt arbete som bedöms som relevant för tjänsten
* har gått en eftergymnasial utbildning som bedöms som relevant för tjänsten
* är flerspråkig, gärna arabiska
Som person är du ansvarstagande och strukturerad, och du har lätt för att hitta lösningar även när förutsättningarna snabbt förändras. Du är trygg i att leda grupper i praktiskt arbete och har en god förmåga att skapa tydlighet och struktur i arbetsgruppen. Att bygga relationer faller sig naturligt för dig, och du trivs med att samarbeta samtidigt som du också kan arbeta självständigt. Vi söker dig som är hands-on och inte tvekar att rycka in där det behövs.
I rollen behöver du trivas med att dagarna varierar och att planeringen ibland kan ändras snabbt. Du kommer att arbeta både på egen hand och tillsammans med kollegor och deltagare och du gillar den kombinationen.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Innan anställning kan ske kommer arbetsgivaren att be om ett utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314409". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Arbetsmarknadschef
Niklas Andersson 010-3520023 Jobbnummer
9817609