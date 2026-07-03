Handledare till Arbetsmarknadsenheten
Hässleholms kommun / Organisationsutvecklarjobb / Hässleholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Hässleholm
2026-07-03
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Vi utvecklar Arbetsmarknadsenheten med nya roller och söker dig som vill göra denna resa med oss!
Det här erbjuder vi dig!
Som ett steg i utvecklingen enligt aktivitetskravet utvecklar vi vår verksamhet och tillför en ny roll som handledare.
Vi har under året skapat samverkansformer med arbetsgivare i syfte att erbjuda våra deltagare möjligheter att stärka sina förutsättningar till arbete genom stegförflyttning och rustande insatser på en riktig arbetsplats.
Som handledare kommer du att vara anställd på Arbetsmarknadsenheten och arbeta med att handleda och stötta deltagare under arbetsträning och arbetsmarknadspolitiska anställningar i en av våra arbetsgrupper.
Uppdraget som handledare är både mångsidigt och brett, vi har dock lyckats koka ner det i ett antal punkter.
Du ska som handledare bland annat...
Vara länken mellan arbetsgivaren som tilldelar uppdrag och arbetsuppgifter, deltagarna och Arbetsmarknadsenheten.
Tillgodose dig information, rutiner, säkerhetsansvisningar och kompetensutveckling från arbetsgivaren
Planera, leda och fördela arbetsuppgifter samt skapa en fungerande arbetsmiljö för deltagarna. Introducera nya deltagare samt handleda och stötta deltagare i det dagliga arbetet på arbetsplatsen både praktiskt och teoretiskt.
Verka för att anpassa och genomföra för individen meningsfulla arbetsuppgifter, genom ett coachande och lösningsfokuserat förhållningssätt, med tydligt fokus på stegförflyttning och rustning mot långsiktig egen försörjning.
Regelbundet samverka med arbetsmarknadscoach och andra relevanta aktörer runt deltagaren utifrån deltagarens individuella behov, exempelvis vid uppföljningsmöten på arbetsplatsen.
Dokumentera utifrån rådande lagstiftning och verksamhetens riktlinjer.
Aktivt kompetensutveckla dig inom området samt vara en resurs och mottagare för kollegialt utbyte av information, kunskap och stöd i arbetet för att förbättra processer för individen, medarbetare och verksamhet.
Du ska vid behov ersätta handledare i de andra arbetsgrupperna
Vi har i nuläget samverkan med Hässleholm Miljö, Tekniska förvaltningen och Kultur - och fritidsförvaltningen. Arbetsuppgifterna skiljer sig därför beroende på vilken arbetsgivare man är placerad hos.
Hässleholm miljö
Verka som Miljöinformatörer
Informera och utbilda allmänheten kring källsortering
Underhåll och service på anläggningen och andra miljörum på bostadsområden
Tekniska förvaltningen
Inventering, underhåll och rensning av teknikutrymmen, förråd och maskiner
Kultur- och fritidsförvaltningen
Skötsel av utemiljön, trädgårdarbete, röjningsarbete,
Underhåll och tillsyn av vandringsleder, badplatser och vindskydd
Du ska i din ansökan rangordna arbetsgivarna du är intresserad av vara placerad som handledare hos
Tjänsten är en projektanställning med start från och med 2026-09-14 till och med 2027-12-31
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
För den hör rollen krävs det att du:
Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område alternativt yrkeserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer relevant.
Har B-körkort.
Det är meriterande om du:
Du har erfarenhet av att handleda individer i arbetsträning och förmåga att arbeta både praktiskt och lösningsfokuserat. Du är strukturerad och har hög samarbetsförmåga. Du har förmågan att se behov, lösningar och mod att vägleda andra.
Då arbetet kräver fysiskt arbete så har du god fysisk förmåga och kan röra dig obehindrat. Det är en fördel om du har lokalkännedom om Hässleholms kommun.
Vi önskar kollegor som pratar andra språk utöver svenska, gärna har erfarenhet av bland annat språkpedagogik, funktionsvariationer, integrationsfrågor.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicyPubliceringsdatum2026-07-03Övrig information
Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.
Belastningsregistret - begära utdrag
Intervjuer är inplanerade under v 31
Hässleholms kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande avtal.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadspolitiska insatser och kommunens vuxenutbildning. Vi arbetar strategiskt med insatser som möter invånare och arbetsmarknadens behov. Förvaltningens övergripande huvuduppdrag är att samordna processer för att bidra till att fler individer når egen hållbar försörjning. I förvaltningen finns Ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknadsenheten, Komvux och Yrkeshögskolan Syd.
Arbetsmarknadsenheten ansvarar för kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Vår övergripande uppgift är hjälpa arbetssökande kommuninvånare att få jobb genom olika förberedelser, coachning och att få prova på yrken. Vi har fokus på de som står långt från arbetsmarknaden och arbetar ständigt med metod- och organisationsutveckling. Vår målsättning är att skräddarsy olika lösningar så att våra deltagare så snabbt som möjligt går vidare till studier eller arbete.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Nytorget 1 (visa karta
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281 80 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten Kontakt
Fitore Sallova fitore.sallova@hassleholm.se 0451-268442 Jobbnummer
9992208