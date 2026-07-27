Handledare till Arbetslivscentrum
Torsås Kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Torsås Visa alla vårdarjobb i Torsås
2026-07-27
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Torsås kommun - en kommun med närhet och livskvalité i södra Kalmar län. Kommunen, med ca 7 000 invånare, kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns havet, kusten, stränderna, slättlandet, sjöarna och skogarna. Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin men har också en stor potential inom besöksnäring och andra områden. Här kan vi erbjuda en hög livskvalitet med närhet och stor trygghet för invånare och besökare. Torsås kommun har fem förvaltningar och två helägda bolag.
I Torsås kommun vågar vi hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks genom att vi tar tillvara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter arbetar nära varandra gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef, vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och nära samarbete.
Torsås kommuns värdegrund bygger på orden Delaktighet, Utveckling, Tydlighet och Trygghet. Ett förhållningssätt som varje medarbetare och förtroendevald visar i det dagliga arbetet och i möte med medborgare och kunder.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vill du vara en del av Arbetsmarknadsenhetens spännande arbete och framtida utveckling?
Är du beredd att med öppet sinne möta de stora utmaningar vi står inför inom arbetsmarknadsområdet? Då kan det här vara jobbet för dig!
Som handledare ingår du i ett team som arbetar med deltagaren i centrum. I teamet ingår tre arbetsmarknadshandläggare, två handläggare på försörjningsstöd, en samordnare för insatsen RESA, samt två handledarkollegor. Vi arbetar med arbetsmarknadsinsatser såsom arbetsprövning, praktik, jobbsökaraktiviteter, coaching/vägledning och olika former av anställningsstöd.
Målgruppen är arbetssökande kommuninvånare 1664 år som anvisas från socialtjänst, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen och andra samverkansparter. Arbetet präglas av ett lösningsfokuserat förhållningssätt där vi utgår från individens förutsättningar.
En viktig del av uppdraget är arbetet kopplat till det lagstadgade aktiviteskravet som införs 1 juli 2026.
Som handledare har du en central roll i att planera, följa upp och säkerställa att deltagare ges rätt förutsättningar att uppfylla aktiviteskravet. Du arbetar nära både handläggare på Arbetslivscentrum och handläggare inom ekonomiskt bistånd, där ni tillsammans utgör ett team kring individen. Samverkan, struktur och tydlig uppföljning är avgörande delar i uppdraget.
Vågen är en arbetsplats där deltagare kan växa genom arbetsprövning inom olika områden. Som handledare organiserar du verksamheten, planerar arbetsuppgifter och stöttar deltagare i deras utveckling. Arbetet är både praktiskt och pedagogiskt, och du behöver kunna handleda samt delta i verksamheten där det behövs.
Du kommer att ha ett nära samarbete med handläggarna inom Arbetslivscentrum.
Tjänsten är en projektanställning som sträcker sig från 2026-09-01 till 2028-12-31.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill göra skillnad, är handlingskraftig och har personlig mognad. Du är öppen, kreativ, flexibel och prestigelös, med ett respektfullt bemötande och god samarbetsförmåga.
Vi ser gärna att du har:
• En pedagogisk utbildning eller relevant utbildning för uppdraget
• Dokumenterad erfarenhet av att handleda och arbeta med personer i behov av stöd
• Goda kunskaper i svenska språket
• Utbildning inom MI (motiverande samtal), lösningsfokuserat arbetssätt, empowerment eller IPS/SE
• Dokumentationsvana
• B-körkort är ett krav.
Önskvärda kompetenser:
• Socionomutbildning
• God kunskap om Arbetsförmedlingens anställningsstöd
• Kunskap om den nya det lagstadgade aktiviteskravet
• Erfarenhet av att handleda individer i förändringsprocesser
• God kännedom om den lokala arbetsmarknaden
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariation.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2028-12-31 .
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335367". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsås Kommun
(org.nr 212000-0696)
Box 503 (visa karta
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385 25 TORSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Torsås kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef Arbetslivscentrum
Johan Ceedigh johan.ceedigh@torsas.se +46103533574 Jobbnummer
10012081