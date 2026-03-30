Handledare till Årans sysselsättning | Tiohundra
2026-03-30
Fokushuset är en unik verksamhet för personer med psykiatri- och/eller beroendeproblematik och vi söker nu en ny kollega till våra verksamheter Åran och Kvarnen.
Vill du vara en del av ett professionellt, kompetent och härligt gäng? Välkommen med din ansökan!
Om tjänsten
Fokushuset söker nu en ny medarbetare till vår socialpsykiatriska enhet. På vår sysselsättning arbetar du med att handleda grupper i olika aktiviteter både inomhus och utomhus, och stöttar kunden/brukaren i att utveckla sina färdigheter med målet att skapa en meningsfull sysselsättning. Arbetet utgår från uppdragsbeställning från kommunens biståndshandläggare.
Som handledare på vår träffpunkt motiverar och entusiasmerar du besökare tillsammans med övriga medarbetare, och uppmuntrar delaktighet i att forma en meningsfull fritid. Du ingår i en mindre arbetsgrupp ledd av en samordnare och deltar i regelbundna möten. Du blir en del av Fokushuset och samverkar nära med övriga delar inom verksamheten samt externa samarbetspartners, alltid med brukaren i fokus.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Handleda grupper inom- och utomhus.
Utveckla deltagarens färdigheter.
Dokumentation av insats.
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder en spännande och utvecklande tjänst där du som handledare får vara med och bidra till förändring och förbättring för våra deltagare. Vi erbjuder regelbunden handledning tillsammans med övriga teamet och en stark kollegial sammanhållning.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr per år via epassi.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Erfarenhet av att arbeta med meningsfull sysselsättning och träfflokalsverksamhet inom socialpsykiatrin.
Dokumentationserfarenhet.
Erfarenhet av att leda och utveckla grupper inom socialpsykiatrin.
Det är meriterande om du också har:
Utbildning i MI.
Utbildning i ESL.
Du är skötare, behandlingsassistent eller motsvarande och har tidigare erfarenhet av målgruppen. Du har ett professionellt bemötande och en positiv människosyn. Du har lätt för att ta kontakt med nya människor, bekräfta och se såväl deltagare som kollegor. Din styrka är att du är flexibel och skapar förutsättningar för en trivsam och trygg miljö med tydliga ramar.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter den kvalitet som mångfald tillför vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-03-30Om företaget
Fokushuset är ett unikt samarbete i öppenvård mellan psykiatri, beroende och socialpsykiatri med ett salutogent fokus på våra patienters och brukares behov. Vi utgår från behov och inte diagnos, och vi erbjuder olika former av samtal, stöd och hälsofrämjande aktiviteter. Vi arbetar med riktade insatser som till exempel olika former av individuella samtal och samtal i grupp utifrån ett hälsoperspektiv med patienten i Fokus. Vi är en bred enhet som innefattar såväl psykiatriska som socialpsykiatriska verksamheter.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1694". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tiohundra AB, Närsjukvård & Psykiatri, Fokushuset Kontakt
Charlotte Almén 08-12327529 Jobbnummer
9825804