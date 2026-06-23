Handledare sökes till vårt kontor i Örebro
ArbetsCentralen Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Örebro Visa alla personaltjänstemannajobb i Örebro
2026-06-23
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ArbetsCentralen söker nu medarbetare till vårt kontor i Örebro.
Brinner du för arbetsmarknadsfrågor? Gillar du att samarbeta med näringslivet samt med olika parter/myndigheter? Har du erfarenhet av att arbeta med människor från olika länder och kulturer eller med människor i förändrings situationer eller kris? Då är det kanske just dig vi söker.
Vi söker en handledare som sedan tidigare har brett nätverk lokalt och regionalt inom näringslivet. Någon som är väldigt social och öppen för att knyta nya kontakter, initiativtagande och har en säljande personlighet. Du ska också vara en teamplayer, strukturerad och ha en förmåga att kommunicera rakt och tydligt. Det naturliga drivet ska finnas inom dig med förmåga att skapa glädje och entusiasm runt omkring dig. Vi ser att du har goda kunskaper i svenska och det är meriterande om du har kunskaper i andra språk. Du behöver ha goda kunskaper i Officepaketet.
Dina arbetsuppgifter:
Som handledare kommer du att stötta och vägleda våra deltagare i deras arbetssökande. Du utgår från varje individs specifika behov och förutsättningar. Du kartlägger deltagarnas behov och planerar för de insatser och aktiviteter som kan behövas för att deltagarna ska nå sina mål. Syftet är att deltagaren ska komma ut i arbete eller påbörja studier, och detta är ditt huvudsakliga mål i ditt arbete, att Du ska matcha ut deltagarna.
Krav på utbildning/ erfarenhet:
Alternativ 1
Utbildning: Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena: Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning.
Arbetslivserfarenhet:
Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Personen ska ha erhållit arbetslivserfarenheter under de senaste fem åren räknat från den dag personen tillträdde anställningen som handledare. Även deltid kan godkännas om arbetstiden sammanräknat under de senaste fem åren motsvarar heltid under två år.
Alternativ 2
Utbildning: Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Arbetslivserfarenhet:
Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
• Arbetsledning med personalansvar
• Rekrytering
• Omställningsarbete för arbetssökande
• Studie- och yrkesvägledning
• Handläggning i personalfrågor
• Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
• Arbete med social- och grupp psykologi
• Karriärvägledning
ArbetsCentralen Sverige AB är ett företag där det är högt i tak och där vi välkomnar kreativitet och nytänkande. Du får en miljö där du kan umgås och trivas. Hos oss möts du av omtanke och ett äkta engagemang där vi tillsammans sätter upp strategier för att uppfylla verksamhets mål.
Vi ser fram emot att få just dig som vår kollega!
Det är meriterande om du kan andra språk utöver svenska och engelska.
Tillträde enligt överenskommelse och intervjuer kommer att ske löpande.
ArbetsCentralen Sverige AB bedriver verksamhet på flera olika orter såsom Stockholm, Göteborg, Malmö, Landskrona, Helsingborg, Kristianstad, Borås och Örebro. Vi arbetar med bemanning, rekrytering, omställning samt uppdrag av myndigheter så som Arbetsförmedlingen. Vårt främsta mål är att stötta arbetssökande att åstadkomma en långvarig förankring på arbetsmarknaden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ArbetsCentralen Sverige AB
(org.nr 559196-0819)
703 52 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9976014