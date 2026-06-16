Handledare Rusta och matcha sommarvikariat Oxie/Malmö, Clustera Sverige
Clustera Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Malmö Visa alla personaltjänstemannajobb i Malmö
2026-06-16
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Handledare sommarvikariat i Oxie/Malmö
Om oss
Clustera Sverige AB är en del av APM Group som startades 1994 i Australien. Koncernen har närmare 18 000 medarbetare med verksamhet i 11 länder runt om i världen. APM hjälper över två miljoner människor varje år att leva ett bättre liv och tillhandahåller tjänster med fokus på att få deltagare närmare en anställning eller utbildning.
Verksamheten i Sverige omfattar cirka 140 medarbetare. Clustera levererar arbetsmarknadstjänster och program i hela landet. Vi har ett genuint intresse av att hjälpa människor att komma vidare i både livet och karriären, och under åren har vi gjort det med mycket goda resultat och hög kvalitet.
Vi är ISO-certifierade inom ISO 14001 och ISO 9001.
Vad innebär det att vara en del av Clusteras team?
Clustera är ett etablerat bolag där det är högt i tak och kreativitet och nytänkande välkomnas. Vi ingår i en global koncern med lång erfarenhet från internationella matchningstjänster. Med stabil värdegrund vägleder vi i alla lägen.
På Clustera tror vi på människors förmågor och brinner för att stödja och lyfta dem. Vårt mål i mötet med andra är att motivera och inspirera till nya möjligheter. Det gäller både våra deltagare och samarbetspartners, men även våra medarbetare och samhället i övrigt.
Vad innebär tjänsten?
Som handledare / jobbcoach kommer du ansvara för planering, dokumentation samt coachning av våra deltagare som söker arbete eller behöver stöd med att komma igång med studier.Vi söker dig som är driven, självgående och resultatinriktad med ett tydligt fokus på att nå uppsatta mål. Du har erfarenhet av att handleda och arbetar aktivt med att stötta deltagare i deras jobbsökande, bland annat genom att rekrytera arbetsgivare till vår interna arbetsgivardatabas. Nätverkande är därför en naturlig och viktig del av din vardag. Du trivs också i en roll där du håller i föreläsningar och workshops, då detta ingår i uppdraget.
Tjänsten är ett vikariat på heltid under veckorna 29-31 med introduktion så snart som möjligt. Placering på vårt kontor i Oxie. Vi har även ett kontor i Malmö där vi har behov av en vikarie under några veckor efter denna period. Det finns möjlighet att vikariera som timanställd redan nu och även framöver vid ledighet, sjukdom med mera.
Du behöver uppfylla följande krav enligt alternativ 1 eller 2.
Alternativ 1Du har minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system). Flytande svenska i tal och skrift.
Du har utbildning inom något av följande områden:
Arbetsliv
Organisation och personalarbete
Studie- och yrkesvägledning
Företagsekonomi
Psykologi
Beteendevetenskap
Samhällsvetenskap
Pedagogik
Arbetsterapeut- eller socionomutbildning
Eller inom liknande områden
Som sökande behöver du ha minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar två års heltid. Studier och arbetslivserfarenheten måste intygas.
Alternativ 2Du har ett års eftergymnasial utbildning och talar och skriver flytande svenska.Du har minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom något av följande områden:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och gruppsykologi
Karriärvägledning
Arbetslivserfarenheten måste intygas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Fler språk utöver svenska och engelska är meriterande.
Vad vi kan erbjuda dig
Clusteras medarbetare är vår viktigaste tillgång, och därför vill vi erbjuda en roll som både inspirerar och ger dig stort handlingsutrymme. Vi drivs av att se människor utvecklas, och vi ger dig möjligheten att använda din kompetens och kreativitet i arbetet.
Anställning: 100% under v 29-31 i Oxie med introduktion vid överenskommelse. Även möjlighet att jobba på vårt kontor i Malmö.
Tillsättning: Gärna så snart som möjligt, då det finns möjlighet att arbeta på timmar innan v 29.
Sista dag att ansöka är 5 juli 2026. Sök gärna tjänsten så snart som möjligt, då intervjuer sker löpande och anställning kan ske innan sista ansökningsdag.
Vid frågor kontakta rekryteringsansvarig Eva-Marie Johansson, eva-marie.johansson@clustera.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Clustera Sverige AB
(org.nr 556743-1365)
Föreningsgatan 26 (visa karta
)
211 52 MALMÖ Arbetsplats
Clustera Kontakt
Rekryterare
Eva-Marie Johansson eva-marie.johansson@clustera.se 076-0293365 Jobbnummer
9966790