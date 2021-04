Handledare Rusta och matcha - Montico HR Partner AB - Personaltjänstemannajobb i Karlskrona

Montico HR Partner AB / Personaltjänstemannajobb / Karlskrona2021-04-09Kan du coacha och matcha andra människor till ett nytt jobb utifrån deras individuella förutsättningar och brinner för att nå resultat? Vill du vara med och göra skillnad för individer, företag och samhälle? Då har vi ett spännande jobb som passar just dig!2021-04-09Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning och utbildning. Inom ramen för vår verksamhet tillhandahåller vi tjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Montico, i samverkan med Arbetsförmedlingen, erbjuder bland annat tjänsten Rusta och matcha, en satsning som syftar till att hjälpa arbetssökande vidare till arbete eller studier.Våra verksamheter växer, därför söker vi nu handledare till Rusta och matcha med placering i Karlskrona.Montico erbjuder digHeltidsanställningMarknadsmässig lönTjänstepensionFriskvårdbidragStort eget ansvarEtt ledarskap som finns tillgängligt när du behöver supportRollen som handledare är operativ och bred. Du kommer att ha eget ansvar för arbetslösa deltagare som kommer till oss för att få stöd i att hitta arbete eller komma in på lämplig utbildning. Med utgångspunkt i varje individs förutsättningar och behov motiverar och supporterar du deltagarna, presenterar kandidater för företag och samverkar med skolor och andra utbildningsanordnare, med främsta mål att få individen i arbete eller utbildning.Vi söker dig somVi söker dig som har handlingskraft och en drivkraft att leverera resultat, samtidigt som du är trygg i ditt ledarskap och kan se potentialen i andra. Du har ett brett kontaktnät, bra kännedom om det lokala och regionala näringslivet och ett naturligt affärsdriv. Då tjänsten innebär kontakter med företag och utbildningsanordnare trivs du i en utåtriktad roll där du får använda din förmåga att skapa nya kontakter och affärsmässiga relationer.Montico står för respektfullt bemötande, öppen och rak kommunikation, vi-anda, mod att agera och affärsmässighet och vi tror att du delar våra värderingar.För att vara aktuell för tjänsten behövs minst 1 års heltidsstudier på eftergymnasial nivå och några års erfarenhet av att ha arbetat med HR tjänster alternativt med studie- och yrkesvägledning eller omställningsarbete. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, ytterligare språkkunskaper är ett plus. B-körkort är ett krav.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-25Montico Hr Partner AB5683229