Handledare/matchare - Jobteam Konsult R.L.H. AB - Personaltjänstemannajobb i Kristianstad

Jobteam Konsult R.L.H. AB / Personaltjänstemannajobb / Kristianstad2021-07-01Vi söker någon som kan rusta och matcha våra deltagare mot arbete alt. studier. Är det du? Skicka då in din ansökan redan idag.Vi på Jobteam Konsult har mångårig erfarenhet av Stöd och matchning, och söker nu en ny medarbetare att utöka vår arbetsstyrka inför Rusta och matcha.För oss står individen i centrum - att se våra deltagare, och bemöta dom på ett professionellt sätt.Vi tror att du tidigare arbetat som handledare eller praktikanskaffare och att du har ett väl utarbetat kontaktnät med arbetsgivare i Kristianstad. Du är förtroendeingivande och bygger snabbt relationer med avsikt att de ska vara långsiktiga. Du ska tycka om att arbeta utåtriktat, är resultatinriktad och vill göra nytta genom att bidra till att våra deltagare ska få en plats på arbetsmarknaden. I arbetet ingår även administrativa arbetsuppgifter så som dokumentation i vårt CRM-system och AF webbstöd. Vi ser gärna att du har B-körkort, men det är inget krav.Vi ser gärna att du uppfyller nedanstående krav.Alternativ 1)Utbildning: Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena; Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning.OCH Arbetslivserfarenhet: Under de senaste 5 åren ha minst två års arbetslivserfarenhet på heltid.Alternativ 2)Utbildning: Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.OCH Arbetslivserfarenhet: Under de senaste 5 åren ha minst tre års arbetslivserfarenhet på heltid.Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är driftig, vill utveckla och utvecklas, samt skapa egna metoder och verktyg för att uppnå uppsatta mål. Vidare ser vi att du kan kommunicera tydligt på svenska, både i tal och skrift. Andra språkkunskaper är meriterande.Tjänsten är förlagd i Kristianstad.2021-07-01Sista dag att ansöka är 2021-07-30JOBTEAM KONSULT R.L.H. ABV Vallgatan 229131 KRISTIANSTAD5839973