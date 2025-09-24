Handledare / jobbcoach till Rusta och Matcha i Stockholmsområdet
2025-09-24
Handledare timanställning i Stockholmsområdet
Om oss
Clustera Sverige AB är en del av APM Group som startades 1994 i Australien. Koncernen har cirka 17 000 medarbetare med verksamhet i 11 länder runt om i världen. APM hjälper över två miljoner människor varje år att leva ett bättre liv och tillhandahåller tjänster med fokus på att få deltagare närmare en anställning eller utbildning.
Verksamheten i Sverige omfattar cirka 140 medarbetare. Clustera levererar arbetsmarknadstjänster och program i hela landet. Vi har ett genuint intresse av att hjälpa människor att komma vidare i både livet och karriären, och under åren har vi gjort det med mycket goda resultat och hög kvalitet.
Vi är ISO-certifierade inom ISO 14001 och ISO 9001.
Vad innebär det att vara en del av Clusteras team?
Clustera är ett etablerat bolag där det är högt i tak och kreativitet och nytänkande välkomnas. Vi ingår i en global koncern med lång erfarenhet från internationella matchningstjänster. Med stabil värdegrund vägleder vi i alla lägen.
På Clustera tror vi på människors förmågor och brinner för att stödja och lyfta dem. Vårt mål i mötet med andra är att motivera och inspirera till nya möjligheter. Det gäller både våra deltagare och samarbetspartners, men även våra medarbetare och samhället i övrigt.
Vad innebär tjänsten?
Som handledare / jobbcoach kommer du ansvara för planering, dokumentation samt coachning av våra deltagare som söker arbete eller behöver stöd med att komma igång med studier.
Det är viktigt att du är driven, självgående, resultatinriktad, målmedveten och har erfarenhet av att handleda samtidigt som du också aktivt hjälper deltagarna att söka arbete genom att rekrytera arbetsgivare till vår interna arbetsgivardatabas. Nätverkande är en stor och viktig del av det dagliga arbetet för att uppnå målet.
Tjänsten är en timanställning. Du kommer att vikariera för våra ordinarie handledare vid sjukdom, ledighet och semester. Placering på våra kontor som finns i Stockholmsområdet. Bland annat har vi kontor i Haninge, Fittja, Hagsätra, Kista, Järfälla, Norsborg, Sundbyberg och Vällingby.
Du behöver uppfylla följande krav enligt alternativ 1 eller 2.
Alternativ 1
Du har minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system). Flytande svenska i tal och skrift.
Du har utbildning inom något av följande områden:
• Arbetsliv
• Organisation och personalarbete
• Studie- och yrkesvägledning
• Företagsekonomi
• Psykologi
• Beteendevetenskap
• Samhällsvetenskap
• Pedagogik
• Arbetsterapeut- eller socionomutbildning
• Eller inom liknande områden
Som sökande behöver du ha minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar två års heltid. Studier och arbetslivserfarenheten måste intygas.
Alternativ 2
Du har ett års eftergymnasial utbildning och talar och skriver flytande svenska.
Du har minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom något av följande områden:
• Arbetsledning med personalansvar
• Rekrytering
• Omställningsarbete för arbetssökande
• Studie- och yrkesvägledning
• Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration)
• Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
• Arbete med social- och gruppsykologi
• Karriärvägledning
Arbetslivserfarenheten måste intygas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Fler språk utöver svenska och engelska är meriterande.
Vad vi kan erbjuda dig
Clusteras personal är organisationens viktigaste resurs och därför är det självklart att erbjuda en utvecklande och stimulerande roll. Vi drivs av att se människor växa och utvecklas, och därmed vill vi skapa möjlighet för dig att arbeta med det du har passion för. Tillsammans med din coachande chef bygger du din karriär, för att du ska kunna fortsättas att utvecklas och förverkliga dina mål och drömmar!
Anställning: Timanställning med placering på våra kontor i Stockholmsområdet.
Tillsättning: Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 24 oktober. Sök gärna tjänsten så snart som möjligt, då intervjuer sker löpande och anställning kan ske innan sista ansökningsdag.
Vid frågor kontakta rekryteringsansvarig Eva-Marie Johansson, eva-marie.johansson@clustera.se Ersättning
