Handledare/Jobbcoach till Rusta och Matcha
Can etablering Kommanditbolag / Personaltjänstemannajobb / Norrköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Norrköping
2026-06-08
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Vi söker handledare till vårt kontor i Norrköping som ska arbeta med Rusta och Matcha.
Som handledare ser vi gärna att du har en stark tilltro till människors förmåga att utvecklas och ta ansvar för sig själva och sin prestation och du trivs med att tala inför grupper. Passion, öppenhet och kvalité är egenskaper som värderas högtPubliceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som brinner för möten med människor från olika kulturer, branscher och yrken. Som person är du mål- och resultatinriktad, positiv och har en väldigt god kännedom om den lokala arbetsmarknaden och ett upparbetat nätverk med arbetsgivare.Dina arbetsuppgifter
• Coacha deltagare mot arbete och studier
• Individuella- och gruppmöten med deltagare
• Individuell karriärplan och dokumentationUtbildningsbakgrundKompetenser
Vi söker dig som som uppfyller ett av de följande alternativen:
Alternativ 1Utbildningsbakgrund
Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system).
Arbetslivserfarenhet:
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.
Alternativ 2Utbildningsbakgrund
Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Arbetslivserfarenhet:
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
• Arbetsledning med personalansvar.
• Rekrytering.
• Omställningsarbete för arbetssökande.
• Studie- och yrkesvägledning.
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
• Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
• Arbete med social- och grupp- psykologi. - Karriärvägledning.
Förutom ovanstående även:
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Goda datorkunskaper och vana att dokumentera.
• Erfarenhet av anskaffning av jobb/praktikplatser
• Erfarenhet av att handleda personer med olika hinder kopplat till arbetsliv/arbetsmarknad.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: denize.can@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Handledare". Arbetsgivare Can etablering Kommanditbolag Arbetsplats
Carrier Consulting Kontakt
Denize Bazakou denize.can@gmail.com Jobbnummer
9953714