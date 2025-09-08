Handledare/jobbcoach till Ability Rusta och matcha i Kista - 50%
Belay, Semerab Bismoy / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2025-09-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Belay, Semerab Bismoy i Stockholm
Handledare / Jobbcoach till Rusta & Matcha 2
Är du en engagerad handledare eller coach med hjärtat för att hjälpa andra hitta vägen till jobb eller utbildning? Då kan detta vara en fantastisk möjlighet för dig!
Ability Coaching i Kista söker nu en handledare / jobbcoach till vår verksamhet inom Rusta och Matcha 2 - en tjänst som vi utför på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
Om rollen:
Som handledare hos oss arbetar du individuellt och målinriktat med arbetssökande deltagare som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Du ger stöd och coachning i deras resa mot arbete eller studier. Du ansvarar för kartläggning, upprättande av handlingsplan, vägledning, arbetsgivarkontakter och dokumentation.
Vi söker dig som är självständig, lösningsorienterad, socialt kompetent och har ett brinnande intresse för människor och arbetsmarknadsfrågor.
Vi ser gärna att du:
Har tidigare erfarenhet av handledning, coaching eller liknande arbete
Är van att arbeta resultatinriktat och strukturerat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: semerab.bismoy@ability.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Belay, Semerab Bismoy
Kistagången 20B (visa karta
)
164 40 KISTA Arbetsplats
Ability Rusta och Matcha i Kista Kontakt
Semerab Bismoy Belay semerab.bismoy@ability.se Jobbnummer
9496160