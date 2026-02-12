Handledare/Jobbcoach
2026-02-12
Du kommer att arbeta med tjänsten "Rusta och Matcha" som vi genomför på uppdrag av Arbetsförmedlingen. En roll som innebär att du coachar våra deltagare och aktivt arbetar med arbetsgivarkontakter i syfte att hitta hållbara matchningar. Arbetet med deltagarna sker både enskilt och i grupp. Vi söker dig som drivs av att nå uppsatta mål och har ett säljande och resultatinriktat arbetssätt. Du har bred kunskap om arbetsmarknadens behov och utmaningar. Du tror på individen och på att alla har en plats på arbetsmarknaden.
Tjänsten är ett sommarvikariat samt tim och behovsanställning.
Om Ability
Ability betyder förmåga. Vi hjälper alla individer till sin plats på arbetsmarknaden och att uppnå sina drömmar i arbetslivet. Genom vår kompetens, empati och våra kvalitetssäkrade processer hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans.
En bättre värld helt enkelt!
Vi är rikstäckande över landet och har flera uppdrag för olika uppdragsgivare såsom olika myndigheter, organisationer och privata företag.
Krav för tjänsten
För att vi ska kunna gå vidare med din ansökan behöver du uppfylla följande krav:
Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom ett eller flera av följande områden:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och grupppsykologi
Karriärvägledning
Meriterande kunskaper och egenskaper
Utöver de formella kraven ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av att arbeta med Worbuster och MFSA.
Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med arbetsmarknadspolitiska program.
Ett stort intresse för att ge god service och hjälpa andra.
God förmåga att planera och organisera ditt arbete, samt att arbeta effektivt med individens bästa i fokus.
En social och öppen personlighet som uppskattar att knyta nya kontakter och arbeta i team.
Flytande svenska i tal och skrift. Det är en fördel om du även behärskar arabiska.
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: mohammed.qasem@ability.se
