Handledare inom Rusta och Matcha
Finderz AB / Personaltjänstemannajobb / Upplands Väsby Visa alla personaltjänstemannajobb i Upplands Väsby
2026-06-09
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Om jobbet
Brinner du för att hjälpa människor att utvecklas, nå sina mål och ta nästa steg i arbetslivet? Är du engagerad, resultatinriktad och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer? Då kan du vara den vi söker!
Finderz AB är inne i en spännande tillväxtresa och söker nu en driven handledare/jobbcoach till vårt kontor i Malmö. Tjänsten är inledningsvis på deltid med goda möjligheter att övergå till heltid i takt med verksamhetens utveckling.
Vi söker dig som
• Har ett starkt lokalt eller regionalt nätverk inom näringslivet.
• Är relationsskapande och har lätt för att skapa förtroende hos både deltagare och arbetsgivare.
• Är målmedveten, lösningsorienterad och drivs av att uppnå resultat.
• Trivs i en föränderlig och dynamisk arbetsmiljö.
• Har en affärsmässig och serviceinriktad inställning samt ett genuint intresse för att hjälpa människor att utvecklas.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
• Planera, genomföra och följa upp individuella aktiviteter tillsammans med deltagarna för att leda dem mot arbete eller studier.
• Motivera och coacha deltagare med fokus på den snabbaste och mest hållbara vägen till sysselsättning.
• Dokumentera insatser samt upprätta uppföljningar och rapporter.
• Samverka med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och andra relevanta aktörer.
• Representera Finderz AB på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.
• Planera och genomföra gruppaktiviteter, seminarier och workshops.
• Organisera rekryteringsträffar och mässor för att skapa möten mellan deltagare och arbetsgivare.
• Använda digitala rekryteringsverktyg och sociala medier för att marknadsföra deltagarnas kompetens och stärka deras möjligheter till anställning.
Kompetenskrav (alternativ 1)
Utbildning:
Minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system)
Arbetslivserfarenhet:
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.
Kompetenskrav (alternativ 2)
Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och grupp-psykologi
Karriärvägledning
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: hr@finderz.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Handledare i Malmö". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Finderz AB
(org.nr 559301-1751) Jobbnummer
9954658