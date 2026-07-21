Handledare inom ledarskap och grupputveckling
Avaron AB / Psykologjobb / Malmö Visa alla psykologjobb i Malmö
2026-07-21
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i en ledningsgrupp inom kommunal verksamhet med ansvar inom socialt arbete. Gruppen består av fem sektionschefer och en enhetschef som vill utvecklas vidare mot en tydligare gemensam riktning. Uppdraget handlar om att skapa ett tryggt och strukturerat sammanhang där gruppen får reflektera, fördjupa dialogen och utveckla samspelet i vardagen.
Du hjälper ledningsgruppen att öka förståelsen för varandra som personer och ledare. Fokus ligger på att synliggöra styrkor och utvecklingsområden, både individuellt och gemensamt, så att gruppen bättre kan komplettera varandra och arbeta som ett effektivt team. Du blir också ett stöd i att utveckla kommunikationen mellan deltagarna och i att stärka deras förmåga att leda andra. En ny kollega kommer att bli en del av gruppen, vilket gör uppdraget extra intressant för dig som är van att stötta team i förändring och utveckling.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill bidra med kvalificerad handledning i en verksamhet där gott ledarskap har stor betydelse.
ArbetsuppgifterDu planerar och genomför handledning för ledningsgruppen utifrån deras gemensamma mål och behov.
Du skapar utrymme för reflektion och fördjupade samtal kring ledarskap, gruppdynamik och samarbete.
Du stöttar gruppen i att formulera en gemensam riktning och ett tydligare sätt att arbeta tillsammans.
Du hjälper deltagarna att synliggöra styrkor, utvecklingsområden och hur de kan komplettera varandra i teamet.
Du bidrar till att utveckla kommunikationen i gruppen och stärker förutsättningarna för ett effektivt och hållbart ledarskap.
Du stöttar gruppen i att ta emot en ny kollega och skapa goda förutsättningar för fortsatt samspel.
KravMinst 3 års erfarenhet av att utföra likvärdiga uppdrag inom såväl offentliga som privata verksamheter.
Kompetens kring ledarskap/ledarfrågor och olika organisationsteorier/gruppdynamik.
Kompetens kring socialt arbete.
Psykolog eller likvärdig utbildning.
5 års relevant erfarenhet av liknande uppdrag.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8103698-2110250". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö (visa karta
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211 20 MALMÖ Jobbnummer
10008517