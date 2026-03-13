Handledare inom Daglig Verksamhet Ute- och Servicearbete
På Höganäs Omsorg AB, kommunens eget omsorgsbolag, är vi inte bara anställda; vi är passionerade livsförbättrare som varje dag går till jobbet med ett enda mål - att göra livet bättre för våra omsorgstagare. Med hjälp av innovation och digitalisering löser vi uppdragen bättre och med både hjärta och hjärna ger vi allt. Vi strävar efter att gå den extra milen, skapa en atmosfär av trygghet och främja självständighet för de vi är till för.
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har erfarenhet av att möta och arbeta med vår målgrupp personer med funktionsnedsättningar som behöver stöd i varierande omfattning. Du har ett respektfullt och individanpassat arbetssätt där varje persons behov, förmågor och utvecklingsmöjligheter står i fokus.
Hos oss arbetar vi över verksamhetsgränserna inom daglig verksamhet. Det innebär att du vid behov kan komma att arbeta på andra enheter än din ordinarie arbetsplats, vilket ger variation i arbetet och möjlighet att samarbeta med olika kollegor och verksamheter.
Arbetet utgår från arbetstagarnas individuella mål. Du är delaktig i att planera, följa upp och utveckla arbetet samt dokumentera insatser. Tillsammans med övriga kollegor ansvarar du för att självständigt stödja arbetstagare i deras dagliga aktiviteter och skapa en meningsfull och utvecklande vardag.
En viktig del av verksamheten är också att främja hälsa och välbefinnande. I det dagliga arbetet integrerar vi därför rörelse och återhämtning genom exempelvis promenader, enklare gymnastik och avslappningsövningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning eller psykiatri, alternativt är utbildad socialpedagog eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta inom daglig verksamhet och har kunskap om pedagogiska metoder med inriktning mot personer med funktionsnedsättning.
Du har erfarenhet av social dokumentation och är van att arbeta utifrån genomförandeplaner. Vidare har du kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och hur detta kan användas i det dagliga arbetet. Du har även erfarenhet av och kunskap om lågaffektivt bemötande.
Arbetet kan även innehålla serviceuppgifter och enklare utearbete, till exempel lättare parkskötsel, måleri eller liknande, därför är det meriterande om du har erfarenhet av sådana arbetsuppgifter. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Som person har du ett salutogent förhållningssätt och möter våra brukare med intresse, respekt och empati. Du är lyhörd, trygg, tålmodig och flexibel i ditt arbetssätt. Du arbetar strukturerat och tydliggörande samt har förmåga att engagera, motivera och samarbeta med både brukare och kollegor. Du har god självkännedom, är prestigelös och bidrar aktivt till att utveckla den dagliga verksamheten tillsammans med våra brukare.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
B-körkort är ett krav.
Intervjuer kommer hållas löpande.
Tjänsten är ett vikariat på 75 procent till och med 2026-08-31. Arbetet är förlagt till dagtid, måndag till fredag.
"I alla våra rekryteringar ska vi sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
