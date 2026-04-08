Handledare för Ung i Sommar till Malmö museum
2026-04-08
Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en handledare för Ung i sommar till Malmö museum. Om du har erfarenhet av och trivs med att arbeta med ungdomar och vill vara med och ta hand om vårt gemensamma kulturarv så har vi ett sommarjobb som är helt rätt för dig.
I Malmö stad kan ungdomar mellan 16-19 år göra sommarpraktik. För många är det deras allra första arbetslivserfarenhet och en meningsfull och utvecklande sysselsättning under sommarlovet. Vårt mål med Ung i Sommar är att varje ungdom ska få möjlighet att utvecklas och förberedas inför framtida yrkesval samt få erfarenhet av arbetsmarknaden. På Malmö museum tar vi sommaren 2026 emot ungdomar fördelat på två perioder. Nu söker vi dig som vill arbeta med att handleda dessa ungdomar.
För uppdraget är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med målgruppen ungdomar 15-19 år och har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Vi söker en handledare som har förmåga att leda, inspirera och engagera ungdomarna i deras praktik som kommer att innehålla administrativ arkivering.
Du kommer att ha stöd av kollegor och andra handledare i organisationen, men du förväntas självständigt kunna stötta och instruera en grupp ungdomar. I rollen ingår att handleda i olika praktiska arbetsuppgifter och utföra dessa tillsammans med ungdomarna. Du kommer därutöver att ha vissa enklare administrativa uppgifter såsom att hantera närvarorapportering av praktikanterna.
Uppdraget är på 10 veckor, 8 juni - 14 augusti 2025. Första veckan består av planering och uppstartsarbete och sista veckan av uppföljning och rapportering, däremellan är det åtta veckor med handledning av sommarpraktikanter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen, senast 2026.
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Är noggrann och strukturerad.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av sommarpraktik inom Malmö stad, gärna själv varit praktikant inom fotouppdraget på Malmö museum
Erfarenhet av administration och arkivering
Erfarenhet av att handleda ungdomar i åldersgruppen 15-19 år.
Erfarenhet av att arbeta med ungdomar i åldersgruppen 15-19 år.Dina personliga egenskaper
Som person är du självständig och strukturerad, har en förmåga att organisera arbetet samt är ansvarstagande och ser till att uppgifter som du blir tilldelad blir gjorda. Du har lätt för att skapa nya kontakter, för att samarbeta och är bra på att underhålla relationer. Du är empatisk, lyhörd och har ett coachande förhållningssätt vilket betyder att du har förmågan att anpassa hur du förmedlar budskap till andra, och en förståelse för att varje individ behöver mötas på sin nivå.
Om arbetsplatsen
Malmö museum är en viktig mötesplats för så väl malmöborna som besökare från hela världen. Med över 600 000 besök årligen är Malmö museum södra Sveriges största och mest besökta museum utanför Stockholm.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Sommarjobb
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-06-08Övrig information
Krav på utdrag ur belastningsregistret
Eftersom du i jobbet kommer att ha kontakt med barn och unga, kommer vi att be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida, utdraget vi vill se heter "Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg". https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/.
Blir du kallad till intervju ska detta utdrag visas upp.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
