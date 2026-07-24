Handledare för arbetsmarknadsåtgärder
Uppsala kommun, Enhet Renhållning / Vårdarjobb / Uppsala Visa alla vårdarjobb i Uppsala
2026-07-24
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På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
7 plats(er).
Tycker du om att arbeta med människor och arbeta utomhus? Hos oss får du en viktig roll i att skapa en ren, välkomnande och attraktiv stad där människor känner sig trygga och trivs. Varje arbetsdag bidrar du till en bättre upplevelse för alla som bor, arbetar och vistas i staden.
Renhållningsenheten som är en enhet inom stadsbyggnadsförvaltningen sköter och underhåller allmän plats inom Uppsala kommun. Du har ett helhetsperspektiv för att leda en grupp med stora skillnader i bakgrund, språk och tidigare livserfarenheter. Denna anställning är en projektanställning.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi söker handledare som tar ansvar för arbetsmarknadsanställda på Renhållningen i Uppsala kommun. Det dagliga arbetet består i huvudsak av att arbeta som renhållningsarbetare i yttre offentlig miljö, samt handleda personer som arbetar med skräpplockning, ogräsborttagning, diverse städuppdrag av offentlig mark samt viss skötsel av offentliga objekt. Arbetsuppgifterna kan variera inom de olika geografiska områdena. Arbetet kommer att schemaläggas och kan omfatta kvällar och helger. Beredskap kan också förekomma.
I ditt uppdrag ingår även pedagogisk verksamhetsledning samt stöd och dokumentation av personlig utveckling för deltagarna. Du arbetar språkinkluderande för att göra arbetsplatsen tillgänglig även för de som inte behärskar svenska så väl. Du genomför uppföljningssamtal med deltagarna för att följa upp progression och vidare planering, och deltar vid behov i trepartsmöten där uppsatt planering följs upp och revideras och mål och delmål sätts. Vid avslutad arbetsmarknadsanställning ansvarar du för att arbetsintyg eller slutrapport skrivs. Uppdraget är i samarbete med AMF.Publiceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Denna tjänst kräver goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift, samt B-körkort. Har du tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete med människor och av arbete med människor i utsatta situationer är det meriterande. Kunskap om kunskap om psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller utbildning i MI (motiverande samtal) eller liknande ses som en fördel. Det är även meriterande med digital kompetens, samt BE, C eller D körkort.
Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på olika situationer och fokuserar på rätt saker. I ditt arbete har du förståelse för att människor har olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Därmed anpassar du sättet att förmedla ditt budskap efter mottagare. Vi ser även att du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Julian Bellenox, arbetsledare, 018-727 08 96.
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.
Vision, Linda Lumsby, 018-727 58 13.
Kommunal, Amanda Thunström, 010-442 82 10.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "GSN-2026-01306". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Sågargatan 17A (visa karta
)
753 18 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Enhet Renhållning Kontakt
Arbetsledare
Julian Bellenox +46187270896 Jobbnummer
10010859