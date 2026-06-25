Handledare Arbetsmarknadsenheten
Sollefteå kommun, Arbetsmarknad & Integration / Vårdarjobb / Sollefteå Visa alla vårdarjobb i Sollefteå
2026-06-25
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Vill du göra skillnad – på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka – och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå – här gör vi skillnad, tillsammans.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Arbetsmarknadsenheten erbjuder arbetsträning och sysselsättning för personer som står långt från arbete i syfte att komma närmre öppna arbetsmarknaden och till egen försörjning.
Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att i nära samarbete med Arbetsförmedling, Individ- och familjeomsorg, Komvux och andra aktörer verka för minskad arbetslöshet och bidragsberoende bland Sollefteå kommuns invånare. För att lyckas med detta använder vi oss av praktik i våra egna lokaler, andra kommunala arbetsplatser, privata företag eller ideella föreningar.
I kombination med coachande samtal och meningsfull sysselsättning där individen sätts i fokus arbetar vi systematiskt med att bistå våra deltagare med att nå sina mål.
I din roll som handledare kommer du att vara aktivt deltagande i arbetet och utföra arbetsuppgifter tillsammans med de som anvisas till enheten. Du kommer att handleda genom att muntligt och praktiskt förmedla hur olika arbetsuppgifter kan utföras. Ditt uppdrag och mål är att bidra till den anvisades utveckling på de områden som bedöms viktiga för att individen ska närma sig den öppna arbetsmarknaden. Du kommer att delta vid uppföljningar med den anvisade där du förväntas redovisa den anvisades framsteg och utvecklingsområden.
Som handledare ska du planera, leda och fördela arbeten utifrån de uppdrag som finns och vara ett stöd för deltagarna. Tjänsten innefattar även att vara delaktig i det praktiska arbetet när så behövs. Du ansvarar för att utförda arbeten håller god kvalitet och är gjorda efter de krav som gäller. Säkerhet och god arbetsmiljö är viktigt i din funktion. Arbetet innebär även en del administrativt arbete och dokumentation.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp där handledare för andra delverksamheter ingår. En del av arbetet innebär att du också ska täcka upp och stötta andra handledare vid frånvaro eller hög arbetsbelastning. Övriga delverksamheter är bland andra Fritidsbank, Kreativ verkstad, Snickeri, Husgrupp, Digital verkstad och Servicegrupp.
Verksamheten bygger på att stödja individer i deras väg till egen försörjning. Vi jobbar med motiverande och coachande insatser både individuellt och i grupp. Arbetsmarknadsanställningar inom Sollefteå kommun, kontakter med lokala näringslivet och praktik är också viktiga verktyg i vårt arbete.Kvalifikationer
Erfarenhet att leda andra. Du har en empatisk förmåga i kombination med ett professionellt bemötande. Du tror på individens förmåga och är skicklig på att motivera och lära ut. Att se människor växa är en drivkraft och du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du är tydlig och uthållig, med en förmåga att skapa struktur och ordning i din egen och andras vardag. Som person är du engagerad, serviceinriktad, initiativrik och har en god problemlösningsförmåga. Du är en god lyssnare och har lätt för att samarbeta med andra. Du tycker om att utveckla såväl människor, verksamhet som att se möjligheter i det dagliga arbetet.
Du är datorvan, kan hantera Officepaketet och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av praktiskt arbete, gärna inom fastighetsskötsel eller liknande och kunskap om funktionsvariationer, integrationsfrågor och personer i ett utanförskap.
B-körkort är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: http://polisen.se
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mejl.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334200". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå Kommun
(org.nr 212000-2437)
Sollefteå (visa karta
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881 80 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, Arbetsmarknad & Integration Kontakt
Enhetschef
Leif Sundin 0620-68 27 19 Jobbnummer
9979487